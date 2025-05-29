Губернатор Василий Анохин: Смоленск во второй раз становится ключевой площадкой для подготовки решений по дальнейшей интеграции России и Республики Беларусь

Наша область вновь приняла заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

Межгосударственное мероприятие провели заместитель Председателя Правительства России Алексей Логвинович Оверчук, Глава Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Николаевич Крутой, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Юрьевич Глазьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Николаевич Рогожник.

В повестке заседания — вопросы повышения транспортной доступности, наращивания товарооборота, научно-технического сотрудничества, взаимодействия в сфере молодежной политики между Россией и Республикой Беларусь. Большинство рассмотренных тем напрямую влияют на развитие Смоленской области. К примеру, совместными усилиями государства будут развивать пригородное железнодорожное сообщение между регионами.

Смоленская область активно участвует в интеграционных процессах по всем направлениям: увеличиваем товарооборот, создаем совместные предприятия, реализуем экономические, сельскохозяйственные и гуманитарные проекты, организуем общие культурные и образовательные мероприятия. Укрепление отношений происходит на всех уровнях – от регионального руководства до отдельных семей.

– Ориентируемся на пример дружеских отношений между Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко и выстраиваем тесное взаимодействие с Витебской областью. Вместе с главой региона Александром Михайловичем Субботиным ведем работу по укреплению сотрудничества во всех сферах. Выражаю признательность Алексею Логвиновичу, Дмитрию Николаевичу, Сергею Юрьевичу, Борису Вячеславовичу и Александру Николаевичу за доверие и возможность еще раз принять заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Наша команда продолжит работать для дальнейшей интеграции России и Республики Беларусь, – заявил Василий Николаевич Анохин.