Пятый сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ запустили в Национальном центре «Россия»

12 апреля 2025 года на форуме «Ключ на старт» Российского общества «Знание» и Госкорпорации «Роскосмос», который прошёл в рамках презентации нацпроекта «Молодёжь и дети» в Национальном центре «Россия», запустилась пятая, юбилейная Международная Премия #МЫВМЕСТЕ.

В рамках Международной Премии #МЫВМЕСТЕ признание и поддержку получают лидеры общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. Миссия Премии заключается в укреплении ценностей взаимопомощи и милосердия как нормы жизни.

«Международная Премия #МЫВМЕСТЕ создает новые возможности для реализации и продвижения в нашей стране социально значимых инициатив. Самые успешные проекты получают поддержку от государства и бизнеса. Интерес к Премии постоянно растёт – за прошедшие годы на участие в Премии поступило более 145 тысяч заявок из 142 стран, и это важный показатель того, что Россия стала мировым центром добровольчества. В этом году в Премии уделено особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, расширена номинация «Герои нашего времени» – теперь она включает проекты по сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны и поддержке ветеранов. В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», запущенного по инициативе Президента России, мы ставим перед собой задачу вовлечь в добровольческую деятельность до 45% молодых россиян, и убеждены, что эти цели будут достигнуты», – подчеркнул руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.