﻿Наталья Полушкина: в Смоленской области по решению Губернатора постоянно расширяется перечень мер поддержки участников СВО и их семей





Защитники Отечества и их близкие должны в полной мере ощущать заботу государства, чувствовать уважение и благодарность общества, считает руководитель смоленского филиала Государственного фонда поддержки СВО «Защитники Отечества» Наталья Полушкина. Недавно в регионе введены дополнительные меры поддержки участников СВО. По поручению Губернатора Василия Анохина теперь они распространяются и на семьи сотрудников федеральных структур.

Наталья Полушкина подчеркнула, что в короткие сроки была создана и закреплена законодательно устойчивая система федеральной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Субъекты Российской Федерации ввели свои дополнительные меры поддержки, дополнив и усилив федеральную составляющую.

«Важно, что в Смоленской области по поручению Губернатора Василия Николаевича Анохина перечень мер поддержки постоянно растёт, расширяются категории их получателей. Так, были внесены изменения в наши региональные законодательные акты, в итоге — меры поддержки теперь распространяются на семьи сотрудников федеральных структур – Следственного комитета, Военной прокуратуры, ФСО, ФСБ, МВД, Военного следственного отдела СК, Военной комендатуры, бойцов частных военных компаний, получивших статус ветеранов боевых действий, — поясняет Наталья Полушкина, — Очевидно, что, руководствуясь интересами защитников Отечества и их близких, оперативно совершенствуется и федеральное, и региональное законодательство. Наш Президент Владимир Путин поставил следующую задачу: «Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным, и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитников Родины».

Отметим, что сейчас в регионе действует 49 мер поддержки для участников СВО и их семей. Это, в частности, выплаты на догазификацию, предоставление земельных участков или единовременной денежной компенсации взамен него, государственная стипендия для детей-студентов, горячее питание для школьников 5-11 классов, скидки от 4 до 10 % на приобретение квартир в домах от застройщиков из Ассоциации «Объединение Смоленских строителей», бесплатные стоматологические услуги по протезированию зубов и многие другие. Также при заключении контракта на военную службу в Смоленской области предоставляется единоразовая выплата в размере 1,2 млн. Подробная информация о мерах поддержки размещена на сайте https://contract.smolensk.ru