Какие праздники и фестивали ждут нас этим летом в Смоленской области: не пропусти!

с 30 мая по 8 июня

67-й Всероссийский музыкальный фестиваль имени М.И. Глинки

Где: Смоленск

С 30 мая по 9 июня наш город станет настоящей столицей музыкального искусства — здесь пройдет 67-й Всероссийский фестиваль имени Михаила Глинки, старейший музыкальный фестиваль России!

Фестиваль откроется 30 мая в драматическом театре с участием солистов Мариинского театра, хоровой капеллы России и оркестра имени Дубровского.

Смолян и гостей ждут выступления оркестра имени Лундстрема, театра фламенко и солистов ведущих театров страны. И, конечно, закрытие фестиваля пройдет в усадьбе М.И. Глинки в Новоспасском!

8 июня в 18:00 улица Маяковского станет концертной площадкой, где прозвучат романсы и песни нашего великого земляка, а также народные мелодии Смоленской Губернии!

20-22 июня

Всероссийский Грибоедовский праздник в усадьбе Хмелита

Где: Смоленская область, Вяземский район, село Хмелита

Ежегодный всероссийский и международный Грибоедовский праздник проходит в «Хмелите» ежегодно с 1986 года. Это одно наиболее значимых и зрелищных мероприятий в музее. Основной сценой становится парадная лестница хмелитского дворца, спускающаяся в регулярный парк.

2025-м году мы отмечаем 230-летие со дня рождения Александра Грибоедова, и Хмелита ждет всех желающих почтить память поэта и драматурга в усадьбе его семьи.

20-22 июня

Фестиваль «ВДОХНОВИ»

Где: Смоленская область, на базе отдыха «Бремен», д. Дуброво

Фестиваль «ВДОХНОВИ» — это уникальное событие, которое собирает вместе мастеров мировых традиций, учений и практик, а также исполнителей авторских песен в духовном направлении.

26–27 июля

Книжный фестиваль «СмолФикшн»

В эти летние выходные в центре города развернётся книжный фестиваль СмолФикшн от сообщества Среда.Центр

В программе:

— Ярмарка с потрясающими книгами от издательств Поляндрия, Полынь, КомпасГид, МИФ, Individuum, Popcorn Books, Ad Marginem, Архипелаг, Лайвбук и других.

— Лекторий, где вы услышите писателей, экспертов книжной индустрии и зарядитесь их страстью к книгам.

— Мастер-классы для детей и взрослых.

— И, конечно, вас ждут гастрономия и музыка!

2-3 августа

Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово – 2025»

Где: Смоленск, историко-археологический комплекс «Гнездовские курганы»

Исторические площадки, ристалище, тир, корчма, мастер-классы по средневековым ремеслам — все это вот ждет смолян и гостей города на фестивале исторической реконструкции «Гнёздово». Сюда, в уникальный археологический комплекс, приезжают представители военно-исторических клубов, которые специализируются на аутентичной реконструкции быта, ремесел и воинского мастерства раннего средневековья из различных уголков России

2-3 августа 2025 года

(предварительно)

Фестиваль уличной еды на Ленина

Где: Смоленск, ул. Ленина

В первые выходные августа в Смоленске проходит традиционный фестиваль уличной еды — яркое событие, которое уже не первый год объединяет на улице Ленина друзей, туристов, семьи и просто гастроэнтузиастов — любителей вкусной еды и активного отдыха.

15-17 августа

Open-air фестиваль Tabtabus 2025

Где: Смоленская область, в Национальном парке «Смоленское Поозерье»

С 15 по 17 августа на базе «Бакланово», в Смоленском Поозерье пройдет ежегодный фестиваль АйТи и бизнеса Tabtabus

Тема этого года – русское народное. Будем перезапускать фольклор через код, смыслы и творчество

30 августа

Второй фестиваль уличных театров и любительских коллективов «Рыжий день»

Где: Смоленская область, г. Ярцево

Впервые проект был реализован благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области и являлся обладателем областного гранта на проведение событийных мероприятий в сфере туризма.

«Рыжий день» — это: 4000 зрителей, 500 участников, 10 спектаклей, 5 городов,

1000000 улыбок и бесконечно положительные отзывы!

Всего на один день территория возле ДВОРЕЦ превратится в пристанище для всех «рыжих», ярких, красочных, улыбчивых талантливых людей, которые превратят серые будни в ТРАХ-ТАРАХ-БУМС-КУВЫРК-ШЛЕПС день.

Вас ждут: выступления клоунов и мимов, карнавальное шествие, спектаклей от профессиональных уличных театров, мастер-классы, зоны фуд-корта и отдыха и интерактивные площадки

Это уникальное событие объединит театральное искусство и атмосферу уличного праздника!

По информации Центра развития туризма Смоленской области