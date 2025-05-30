Постоянно работаем над совершенствованием системы здравоохранения, заявил Губернатор Василий Анохин

Глава региона провел совещание с руководителями учреждений здравоохранения и главами округов. Подвели промежуточные итоги и определили планы дальнейшей работы.

Ключевой вопрос – организация профилактических мероприятий. Эта работа должна быть эффективной. Своевременное выявление заболеваний в большинстве случаев гарантирует успешное лечение. С начала года диспансеризацию и медосмотры прошли более 230 тысяч смолян, что составляет почти 32% от планового показателя на год.

Василий Николаевич поручил усилить профилактику в сельской местности. Также необходимо провести медосмотры сотрудников региональных и муниципальных учреждений: предприятий дорожного и коммунального хозяйства, школ и детских садов, управленческого звена и других. Особое внимание предполагают уделить здоровью сердечно-сосудистой системы у мужчин. Планируется организовать диспансеризацию прямо на рабочих местах. Для выполнения этой задачи в регионе есть более 50 мобильных медкомплексов с современным оборудованием для диагностики и процедур.

Еще одно важное направление работы – подготовка сотрудников для наших медучреждений. В этом году в больницы и поликлиники региона придут работать 188 выпускников-целевиков: 131 врач, 57 медсестер и фельдшеров. Им предоставят различные меры поддержки. Так, в прошлом году приобрели по всей области 22 квартиры, в 2025 году закупят еще 26.

– Забота о здоровье смолян остается ключевым приоритетом. Вместе мы продолжим укреплять и развивать систему здравоохранения Смоленской области, – заявил В.Н. Анохин..