В Смоленской области завершился федеральный этап ярмарки вакансий

В регионе работали 26 площадок, где 260 работодателей представили свои предложения — всего более 7 000 вакансий. Мероприятие привлекло внимание почти четырёх тысяч жителей области. В день проведения ярмарки предложения о работе получили 2 тысячи человек.

В рамках ярмарки также прошли обучающие мероприятия по темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Специалисты помогли соискателям определить наиболее перспективные направления для дальнейшего трудоустройства и разработать индивидуальный карьерный план. Это особенно важно для выпускников и студентов, которые только выбирают свою будущую профессию.

«Это ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных сфер деятельности. Наша цель — создать условия для профессионального развития каждого жителя региона. Такие мероприятия помогают работодателям представить свои компании и найти подходящих кандидатов, а молодым специалистам и будущим профессионалам узнать о новых профессиях и мерах поддержки, а также познакомиться с образовательными программами», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.