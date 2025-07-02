В Смоленской области начали использовать новую систему оценки качества медицинских услуг

После визита в учреждение здравоохранения смолянам будут звонить с номера 8 (4812) 22-11-12. Это номер телефона контакт-центра Правительства региона. Звонок может поступить в течение недели после посещения врача.

В разговоре вас попросят оценить качество обслуживания в медицинском учреждении. Все отзывы будут проанализированы.

«Профессионализм работников и внимательное отношение к каждому пациенту – важная составляющая работы учреждений здравоохранения. Ваши оценки помогут принимать решения, направленные на повышение качества и эффективности услуг для жителей региона»,

– отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.