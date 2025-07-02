Кислородная терапия

Сафоновцы побывали на региональном фестивале «ЭКОДВИЖ-2025». Он прошел в национальном парке «Смоленское Поозерье».

В экологический центр «Бакланово» приехали более 400 человек из всей Смоленской области. Активными участниками стали Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийская организация волонтеров-экологов «Делай!».

Программа включала в себя экологический квест, различные активности на природе, поход по экотропе, показ визиток отрядов и снятие репортажей.

– Состав нашей команды «Кислород» – это замечательные ребята из Сафонова, Смоленска, Починка и Рудни. Мы заняли второе место в конкурсе на лучшее походное блюдо с нашей уникальной «Кашей из топора», которая накормила всех членов жюри! Кроме того, наше творческое задание было оценено на высший балл, и мы получили первое место! В общем итоге мы стали вторыми, и это замечательное достижение для всей нашей команды! Спасибо всем! – поделилась впечатлением советник директора по воспитанию начальной школы-детского сада г. Сафоново Ольга Шахова.

Раиса Александрова

Фото со страницы Ольги Шаховой соцсети «ВК»