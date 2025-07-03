(заголовок)

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Уважаемые жители!

В июле клиенты филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск получат единый платежный документ (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги в обновленном формате. Изменилось расположение и наполнение некоторой информации в документе, а именно: сведения о собственнике/нанимателе жилого помещения и номер лицевого счета перенесены в верхнюю часть счета для защиты персональных данных; информация по показаниям приборов учета (общедомовых и индивидуальных) перенесена в нижнюю часть документа; штрих-код и QR-код для оплаты счета поменяли свое расположение и т.п.

С обновленным форматом квитанции Вы также можете ознакомиться на сайте АО «Росатом Энергосбыт».