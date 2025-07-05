Если ты человек труда

Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России – время возможностей» прошел в Сафонове на базе гимназии.

– Программа стартовала в 2023 году, а с этого года включена в нацпроект «Кадры», – объяснил руководитель сафоновского Центра занятости населения Александр Васькин. – Комплекс мероприятий призван улучшить ситуацию на рынке труда и обеспечить предприятия необходимыми трудовыми ресурсами, стать специалистом, за которого борются ведущие компании.

В ярмарке вакансий приняли участие 12 предприятий Сафоновского и Дорогобужского районов.

Всего в регионе «Ярмарки вакансий» прошли на 26 площадках. Мероприятие привлекло внимание почти четырех тысяч жителей области. В день проведения ярмарки предложения о работе получили 2 тысячи человек.