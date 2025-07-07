Летнее меню: польза и заряд бодрости





Предлагаем несколько рецептов для летнего угощения.

Арбузный напиток

Срезать верх с 1 арбуза, вынуть мякоть плода, удалить семечки. смешать мякоть арбуза со 100 г меда, заморозить в плоском блюде. Разрезать мороженое на порции, вложить в полый арбуз и наполнить минеральной водой.

Холодный суп с абрикосами (на 4 порции)

500 г холодного кефира, 300 г йогурта, 4 ст. л. овсяных хлопьев быстрого приготовления, сок и цедра 1/2 лимона, 4 ст. л. меда, 300 г абрикосов, 200 г малины, 2-3 веточки мелиссы.

Все ингредиенты, кроме фруктов, смешать микресом. Абрикосы разрезать пополам и удалить косточки. Промыть и подсушить малину.. Смесь кефира разложить на четыре тарелки, выложить абрикосы и малину, украсить мелиссой.

Цыпленок в пармезане (на 4 порции)

4 филе куриной грудки (500 г), соль, перец, 1 яйцо, 4 ст. ложки толченых сухарей, 5 ст. л. твердого сыра пармезан, 2 ст. л. топленого масла.

Грудку разрезать так, чтобы получилось 8 тонких шницелей, поперчить их и посолить. В одной тарелке взбить яйцо, в другой смешать тертый сыр и сухари. обвалять шницели сначала в яйце, потом в смеси сыра и сухарей. Обжариваем примерно по 5 минут с двух сторон до образования золотистой корочки.