Министр культуры и туризма Смоленской области Михаил Ивушин удостоен Благодарности Министра культуры России Ольги Любимовой за успешную реализацию президентского нацпроекта «Культура»

Напомним, в нынешнем году он вошёл в национальный проект «Семья».

Церемония награждения состоялась в рамках заседания Координационного Совета по культуре при Минкультуры РФ, который в эти дни проходит в Горно-Алтайске. В его работе принимают участие представители федерального ведомства, региональные профильные министры, члены исполнительного комитета МАСС (Межрегиональная ассоциация «Сибирское Соглашение»), а также руководители высшей школы и эксперты.

В фокусе внимания — актуальные вопросы в сфере культуры и семейных ценностей, развитие Школ креативных индустрий, ход реализации федеральных программ «Земский работник культуры» и «Пушкинская карта», обмен опытом и выработка рекомендаций для дальнейшего совершенствования культурной инфраструктуры.

«Спасибо Ольге Борисовне Любимовой за высокую оценку нашей работы, — отметил министр культуры и туризма Смоленской области Михаил Ивушин, комментируя вручение Благодарности. — Считаю, что это результат нашего общего труда с коллегами из регионального Министерства и муниципальных подразделений сферы культуры. Признателен всем за столь высокий результат! Пользуясь случаем, хочу также выразить благодарность Губернатору Василию Николаевичу Анохину за поддержку наших инициатив и проектов! Для нас это очень важно и значимо».

Мы уже сообщали, что в рамках нацпроекта «Семья» на Смоленщине с начала этого года стартовал федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)». На эти цели из федерального и регионального бюджета направлено более 120 млн рублей. За счёт этих средств продолжается ремонт учреждений культуры в областном центре и муниципальных округах, их оснащение современным оборудованием. Также в планах на этот год — открытие двух модельных библиотек в Смоленском и Ярцевском округах.

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