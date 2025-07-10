Смоляне на фестивале «Россия. соединяя сердца»

Четыре пары из Смоленской области создали семьи на Всероссийском свадебном фестивале

Продолжаем делиться новостями, посвящёнными ежегодному празднику — Дню семьи, любви и верности.

Четыре пары из Смоленской области — Илья Гвоздев и Анна Петрова, Александр Ходченков и Дина Петровская, Тимур Шибанов и Анастасия Турчина, Данила Пупченков и Виктория Татаринова — зарегистрировали свой брак на Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца».

Фестиваль, который продлится до 10 июля, объединяет традиции и культуру народов России. В программе — экскурсии, мастер-классы, выставки и гала-концерт. Впервые он прошёл в 2024 году и сразу вошёл в Книгу рекордов России: тогда свой союз скрепили более 300 пар!

«Семья — основа общества, поэтому особенно важно, что молодые смоляне активно участвуют в праздновании Дня семьи, любви и верности. Желаю новобрачным крепкого союза, взаимопонимания и семейного счастья!», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пусть этот день станет для них началом долгой и счастливой совместной жизни!