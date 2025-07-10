﻿Общественные пространства Смоленской области ждёт обновление





Правительство России продолжает системную работу по преобразованию общественных пространств по всей стране. Эти задачи решают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года вошёл в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению Владимира Путина.

При реализации проектов благоустройства применяют комплексный подход: создают современные, функциональные и эстетически продуманные пространства с учётом потребностей всех возрастных групп — от детей до старшего поколения, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Внимание уделяют созданию зон отдыха, детских и спортивных площадок, велодорожек, озеленению и удобной навигации.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что благоустройство общественных пространств остаётся важной частью развития регионов:

«Благодаря этой работе преображаются населённые пункты, улучшается качество жизни людей, создаются пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьёй и общения. Эта работа соответствует приоритетам, обозначенным президентом России. И особенно символично говорить об этом в День семьи, любви и верности. С 2017 года в рамках проекта благоустроено порядка 9 тысяч парков. Каждый из них — это забота о семьях и будущем наших детей».

В Смоленской области десятки тысяч жителей приняли участие в голосовании за территории, которые благоустроят в 2026 году. Итогом стали девять общественных пространств в семи муниципальных образованиях региона.

«В этом году жители региона выбирали объекты в Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском округах, а также в Смоленске и Десногорске. Именно благодаря активности самих смолян мы можем направить ресурсы на те объекты, которые смоляне считают необходимым преобразить в первую очередь»», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Проекты, отобранные по итогам голосования, войдут в план благоустройства 2026 года и будут реализованы в рамках федерального финансирования с привлечением местных и региональных средств.