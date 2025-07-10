﻿Смолян приглашают на агропромышленный праздник — День Поля Смоленской области

С19 июля с 10:00 до 15:00 в деревне Михновка Смоленского округа (участок между Краснинским шоссе и 3-м Садовым переулком) состоится масштабное агропромышленное мероприятие – День поля Смоленской области.

В программе:

— выступления творческих коллективов, яркое шоу-программа;

— выставка сельскохозяйственной техники;

— ярмарка и дегустация фермерских продуктов местных товаропроизводителей;

— общение с экспертами по вопросам внедрения современных технологий и перспективах развития агропромышленного комплекса;

— детские аниматоры, игры и мастер-классы;

— показательные номера от спортивных школ региона;

Вход свободный.

«День Поля – это яркое событие, которое объединяет всех, кто ценит традиции сельского хозяйства и стремится к его развитию. Приглашаю смолян присоединиться к этому масштабному празднику. День Поля — это не просто выставка достижений наших аграриев, это настоящий фестиваль сельской культуры, где каждый найдёт что-то интересное для себя», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.