﻿79 регионов России, включая Смоленскую область, вводят временные ограничения мобильного интернета для защиты от беспилотников

В целях обеспечения национальной безопасности и противодействия террористическим атакам с применением беспилотных летательных аппаратов, правительства регионов России активно внедряют меры по временным ограничениям мобильного интернета. На сегодняшний день к этой работе подключились 79 из 89 субъектов Российской Федерации. В их числе – Смоленская область.

Количество беспилотных летательных аппаратов, которые применяют ВСУ, и, как следствие, атак, увеличивается. Только за последние выходные в Смоленской области сбили порядка 20 БПЛА. Противник постоянно совершенствует и технологии их управления, делает все, чтобы нанести максимально эффективный удар, применяет разработки иностранного производства. Качество радиоэлектронного оборудования в беспилотных летательных аппаратах также совершенствуется, поэтому и нашим специалистам приходится прибегать к новым тактикам.

Как отмечают эксперты, временные ограничения мобильной связи, хоть и создают некоторые неудобства для населения, но являются необходимой мерой для снижения эффективности таких атак. Они затрудняют управление БПЛА, минимизируя риски нанесения ущерба критическим объектам инфраструктуры и населенным пунктам. Цель таких мер – свести к минимуму возможность управления дронами со стороны противника.

Важно понять, что эти меры не снижают количество налетов, но снижают риск поражения цели. И если бы эти решения не были эффективными, вряд ли они так массово принимались по всей стране.

В центре БАС Смоленской области рассказали: «В последнее время участились случаи использования мобильной связи злоумышленниками для реализации своих преступных целей, в том числе, для наведения вражеских БПЛА. В связи с этим было принято решение о снижении качества мобильной связи и интернет-соединения (GSM, 3G, LTE). Изменения незначительны в сравнении с последствиями».

Региональные власти активно работают над минимизацией негативного воздействия этих мер на повседневную жизнь граждан: ведутся консультации с экспертами, разрабатываются оптимальные пути решения с операторами связи, прорабатываются возможности сохранения работы важных сервисов при ограничении доступа к мобильному интернету, прорабатываются предложения по организации публичных точек доступа Wi-Fi и их размещения.

Напомним, что ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своих соцсетях обратился к жителям и пояснил, для чего ведены ограничения мобильного интернета. В первую очередь это меры безопасности, усиленные по решению оперативного штаба. Именно штаб решает, насколько необходима та или иная мера и главной задачей при этом остается защита жизни и здоровья смолян.

Жителей просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам: это ситуация, которая требует от нас всех бдительности и сотрудничества. Ваше понимание и поддержка – важный вклад в обеспечение безопасности нашего общего дома.