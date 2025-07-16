﻿На Смоленщине успешно развивается программа целевого обучения

В Смоленской области успешно развивается программа целевого обучения, предоставляя молодым людям возможности для эффективного старта карьеры.



В этом году на портале «Работа России» смоленские работодатели разместили более 1500 предложений о целевых договорах для молодых смолян, планирующих поступление в местные колледжи и вузы.



По итогам 2024 года Смоленская область вошла в число лидеров по количеству заключенных целевых договоров: более 800 ребят стали целевиками, обеспечив себе гарантированные рабочие места, дополнительную стипендию, общежитие и другие меры поддержки.



«В этом году мы приняли решение повысить дополнительные стипендии от Правительства области для студентов-целевиков, заключивших договоры с областными или муниципальными учреждениями», – заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Стипендии повышаются:



– для студентов вузов 1 – 3 курсов: с трёх тысяч рублей до пяти тысяч рублей;

– для студентов предпоследнего курса: с четырёх тысяч рублей до семи тысяч рублей;

– для выпускников: с пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей.



Для студентов колледжей и техникумов выплаты также возросли:



– с трёх до пяти тысяч рублей для невыпускных курсов;

– до шести тысяч рублей для выпускников.



Кроме того, студенты, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор целевого обучения с бюджетными организациями Смоленской области, будут получать повышенные выплаты:



– 10 тысяч рублей для студентов 1 – 3 курсов;

– 15 тысяч рублей для предпоследнего курса;

– 20 тысяч рублей для выпускников.

Студенты-целевики, которые решили стать учителями физики и математики, химии и биологии, будут получать ежемесячные выплаты:

– 15 тысяч рублей для студентов 1 – 3 курсов;

– 22 тысяч рублей для предпоследнего курса;

– 30 тысяч рублей для выпускников.

Также целевики при трудоустройстве на отдельные должности в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта смогут получить выплаты до миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке по окончании обучения, а учителя физики, математики, химии и биологии – до двух миллионов рублей.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Программа целевого обучения становится в Смоленской области не просто кадровым инструментом, а основой устойчивого социально-экономического развития. Благодаря последовательной политике регионального правительства под руководством Василия Анохина, целевое обучение становится привлекательным и выгодным выбором для талантливой молодёжи, а также действенным механизмом для формирования кадрового резерва в ключевых отраслях. Повышение выплат, гарантии трудоустройства, поддержка жильём – всё это создаёт условия, при которых молодые люди осознанно выбирают профессию, регион и вклад в его развитие.

Как подчеркнул ректор СмолГУ Михаил Артеменков, система высшего образования региона уже работает в логике новой Стратегии развития образования до 2036 года. Более 300 студентов Смоленского госуниверситета обучаются по целевым договорам, что говорит о высоком уровне доверия работодателей к качеству подготовки и готовности университетов быть интегратором кадровых решений. В этой модели выигрывают все: студенты получают реальные перспективы, предприятия – квалифицированных специалистов, а регион – прочный кадровый фундамент.

Смоленская область демонстрирует, как должна работать связка «власть – образование – экономика». В условиях вызовов, с которыми сталкивается страна, именно такие модели могут обеспечить кадровый суверенитет, снизить отток молодёжи и дать толчок развитию территорий. Инициативы региона вполне могут стать модельными и для других субъектов Российской Федерации.

Сакович Олег Александрович

Директор филиала Российского общества «Знание» в Смоленской области

Решение губернатора Василия Анохина о повышении стипендий для студентов-целевиков является важным шагом. Дифференцированный подход к выплатам, зависящий от курса обучения и результатов ЕГЭ, стимулирует студентов стремиться к высоким достижениям. Значительное увеличение количества целевых договоров в 2024 году свидетельствует о растущем интересе молодежи и работодателей к этой форме сотрудничества. Данная программа — пример эффективного взаимодействия власти, бизнеса и образовательных учреждений. Ее развитие важно не только для подготовки кадров, но и для стратегического инвестирования в будущее региона. И крайне значимо, что создаются возможности для развития и подготовки высококвалифицированных специалистов, которые в перспективе смогут воплотить в жизнь прорывные идеи на родной земле.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В советское время существовала система обязательного распределения выпускников техникумов и вузов, где выпускникам предоставлялись рабочие места, на которых они должны были отработать три года. В позднесоветское время вопросы распределения выпускников регулировались приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 22 августа 1988 года № 286 “Об утверждении положения о распределении и использовании в народном хозяйстве выпускников высших и средних специальных учебных заведений”, который был формально отменён лишь в 2016 году приказом Минобрнауки России от 21.06.2016 № 731. Но, конечно, фактически сразу же после начала рыночных реформ распределение выпускников прекратилось. С одной стороны, в ряде случаев это создавало преимущества для выпускников, которые могли самостоятельно выбрать рабочее место без необходимости отработать по распределению. С другой стороны, вопрос поиска работы по окончании колледжа или вуза стал особенно острым для выпускников, которые пытаются найти первое рабочее место, не имея опыта работы, что зачастую бывает достаточно сложно. В настоящее время, по разным оценкам, порядка 30-50% выпускников не работает по специальности, по которой они проходили обучение, а это значит, что обучающиеся напрасно затратили много времени и средств на обучение, а ресурсы образовательной системы также использовались неэффективно, по сути, вхолостую. Помимо этого, сложности с привлечением молодых специалистов на работу стали испытывать, например, государственные учреждения здравоохранения и образования, что объяснялось, в частности, диспаритетом зарплат в различных регионах.

В этих условиях формирование системы целевого обучение призвано решить для выпускников проблемы с трудоустройством, а для предприятий организаци — проблемы с набором кадров. Очень важно, что Смоленская область вышла на лидирующие позиции по организации целевого обучения. Контрольные цифры приёма на целевое обучение в нашем регионе значительные — например, в Смоленском государственном медицинском университете в текущем году запланировано более 150 мест под новый набор “целевиков”. По итогам прошлого года более 800 ребят заключили договоры целевого обучения. А в этом году на портале «Работа России» смоленские работодатели разместили более 1500 предложений о целевых договорах.

Очень важно, что “целевики” получают заметный набор льгот, который создаёт им преимущества перед обычными студентами. Размер стипендий для “целевиков” в этом году существенно повышен, причём студенты старших курсов получают стипендию в значительно большем размере, а наибольшие стипендии получат студенты, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор целевого обучения с бюджетными организациями Смоленской области, а также те студенты, которые решили стать учителями физики и математики, химии и биологии. Выбор приоритетов объясняется желанием привлечь к заключению договоров целевого обучения студентов с лучшими академичискими достижениями, в особенности на те специальности, где имеется наиболее срочная необходимость по закрытию кадровой потребности. Ещё раз подчеркну, что, например, стандартный размер стипендии в 30 тысяч рублей для студентов последнего курса — будущих учителей математики и физики — очень солидное подспорье для студентов; такая стипендия существенно превышает МРОТ. И, конечно, она кратно больше стипендии обычных студентов, которые, конечно, также давно требуют значительного увеличения с учётом повышенной двузначной инфляции.

Хотелось бы также отметить, что молодые специалисты по окончанию обучения имеют право и на иные меры поддержки — и это не только выплаты на первоначальный взнос по ипотеке, но и, например, денежная компенсация за наём жилых помещений молодым специалистам, впервые устроившимся на работу на должность воспитателя, и ежемесячная доплата педагогическим работникам к заработной плате в течение первых пяти лет после окончания вуза. Всё это говорит о постепенном выстраивании в государстве комплексных мер поддержки студентов и молодых специалистов. Следует, впрочем, отметить, что многие политические партии (КПРФ, “Справедливая Россия”, ЛДПР, “Новые люди”) говорили в своих программах о необходимости предоставления выпускникам первого гарантированного рабочего места по окончании обучения. Эти инициативы вновь приобретают актуальность с учётом предстоящих в 2026 году выборов в Государственную Думу. Но расширение целевого обучения уже на данном этапе может решить проблему трудоустройства для многих выпускников, поэтому стоит это привествовать и расширять такую практику, а также систему льгот для студентов-целевиков, и отрадно, что Смоленская область по этому показателю находится в числе регионов-лидеров.