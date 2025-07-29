Владимир Путин провел совещание с Правительством

На повестке были вопросы реализации программ поддержки специалистов здравоохранения, образования, культуры и спорта в малых городах и селах, итоги промышленной выставки «Иннопром-2025», а также развитие портала «Госуслуги» и противодействие кибермошенникам.

«Создание комфортных условий для работы медиков, учителей, тренеров и культработников в сельской местности — один из ключевых приоритетов, обозначенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы уделяем особое внимание для привлечения молодых специалистов в районные школы, больницы и дома культуры в рамках президентских программ»,

— подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин (https://t.me/anohin67).

Напомним, что в Смоленской области активно реализуются программы по поддержке кадров в сельской местности:

По программе «Земский доктор» за последние два года привлечено 108 медработников, в 2025 году планируется трудоустроить еще 56 специалистов.

В программе «Земский учитель» в 2025 году победители уже определены. Учителя биологии, математики и иностранного языка отправятся работать в Починковский, Сафоновский и Кардымовский округа. Однако остаются вакансии в Рославльском и Смоленском округах — там ждут преподавателей математики. Всего с 2020 года по программе «Земский учитель» уже трудоустроено 25 педагогов.

По программе «Земский работник культуры» подано 10 заявок из разных округов Смоленской области, будет отобрано 8 победителей с выплатой по 1 млн рублей.

В программе «Земский тренер» до конца 2025 года планируется трудоустроить 3 специалиста, при этом уже есть один претендент из Рославля.

Финансирование этих социальных программ гарантировано как минимум до 2027 года, что позволяет уверенно планировать развитие кадрового потенциала региона.

Подробнее — в карточках.