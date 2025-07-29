﻿В Смоленской области подвели предварительные итоги приемной кампании по программам среднего профессионального образования

В настоящее время на 4463 бюджетных места по очной форме обучения подано более 7 000 заявлений. План приема по количеству поданных заявлений выполнен в 15 из 23 образовательных организаций.

ТОП-5 образовательных организаций, в которых конкурс составляет уже более 3-х человек на место:

Смоленский педагогический колледж;

Смоленский базовый медицинский колледж имени Е.К. Константиновой;

Рославльский медицинский техникум;

Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына;

Технологический колледж — Лицей-интернат Феникс.

Прием ведется более чем по 80 профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. В ТОП наиболее популярных у абитуриентов входят специальности и профессии по следующим направлениям:

— Здравоохранение и медицинские науки;

— Образование и педагогические науки;

— Информационные системы и информационная безопасность;

— Землеустройство и прикладная геодезия;

— Техника и технологии наземного транспорта;

— Архитектура и строительство;

— Туризм и гостеприимство;

— Машиностроение.

Все образовательные организации имеют партнеров-работодателей, что является важным фактором при выборе будущей профессии. Работодатели разместили на портале «Работа в России» более 1 000 предложений о заключении договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования с поступающими. Более 700 абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение.

Наибольшее количество заявок подано на следующие профессии и специальности:

— Технология машиностроения;

— Землеустройство;

— Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков;

— Мастер по обработке алмазов;

— Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

— Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

— Преподавание в начальных классах.

Напомним, в Смоленской области по поручению Губернатора Василия Анохина разработан комплекс мер поддержки для студентов-целевиков, заключивших договор с государственными или муниципальными организациями: повышенные стипендии, оплата первоначального взноса по ипотеке, компенсация аренды жилья, доплаты к зарплате при трудоустройстве и др. С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться здесь: https://edu.admin-smolensk.ru/files/901/celeviki-2025.pdf

«Будущее нашего региона – молодежь. Именно они завтра придут работать на предприятия, в школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы им было интересно и комфортно учиться. И самое главное, чтобы они видели возможность реализовать себя на родной земле», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.