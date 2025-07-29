﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Рабочие поездки в Кардымово и Глинку.

Обязательным пунктом программы Губернатора Василия Анохина во время посещения муниципальных образований являются встречи с участниками специальной военной операции и их семьями, а также представителями ветеранских организаций, которые отстаивали национальные интересы в «горячих точках» планеты, Афганистане и Чечне.

«Для меня важно находиться в постоянном диалоге с нашими бойцами и их близкими. Обсуждаем, как работают наши меры поддержки, какие вопросы требуют дополнительного внимания, — отмечает Василий Анохин. – Актуальный вопрос сегодня — адаптация участников СВО к мирной жизни. Понимаю, что на гражданке нашим защитникам нужна помощь в трудоустройстве или профессиональной переподготовке. Делаем все необходимое, чтобы решать вопросы».

По поручению Президента России Владимира Путина в регионе реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск», направленная на подготовку квалифицированных управленцев из числа участников СВО. Недавно в рамках проекта был запущен новый трек для участников без высшего образования. Также при координации регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в области организовано персональное сопровождение каждого участника СВО и его семьи, включая семьи погибших бойцов. В эту деятельность включены бизнес, крупные предприятия, волонтеры, НКО, духовенство, органы власти.

Кроме этого, посещая Глинку, Губернатор проверил как решается проблема обеспечения населения чистой и безопасной водой. По его поручению в райцентре была построена и запущена в работу новая станция водоочистки. В настоящее время она уже обеспечивает чистой водой более 150 домовладений и 3 предприятия округа, причем подключения домов будут продолжены.

В повестке дня – строительство жилья на селе, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог.

На очередном заседании регионального Правительства под председательством Губернатора обсуждался ход реализации федеральной программы Комплексного развития сельских территорий, на мероприятия которой выделено более 636 млн рублей.

В этом году в 12 муниципалитетах благоустраиваются 14 объектов – строятся детские и спортивные площадки, приводятся в порядок зоны отдыха, парки, скверы, устанавливается уличное освещение.

Одно из ключевых направлений — строительство нового жилья. «В этом году ключи от квартир получат 59 жителей Починка. Сейчас строители уже возводят верхние этажи новой пятиэтажки. Также в этом году сдадим дом на 17 квартир в Рудне, в Хиславичах и Угре будут возведены индивидуальные жилые дома», — сообщил Василий Анохин.

Ещё одна важная тема, которую обсудили на заседании, касалась ремонта и содержания дорог. На эти цели выделено почти 13 млрд рублей. Всего дорожные работы запланированы в 10 муниципальных округах. Отдельное внимание уделяется капитальному ремонту региональных и местных мостов и мостовых сооружений.

Обновлению дорожной инфраструктуры помогает национальный проект «Инфраструктура для жизни», который реализуется по поручению Главы государства Владимира Путина.

Новый этап программы «Герои СВОего времени. Смоленск».

На заседании Общественного совета программы, которое провёл Губернатор Василий Анохин, были подведены промежуточные итоги ее реализации, а также утверждён список кандидатов, прошедших отбор. На участие заявились более 270 человек, 26 стали курсантами: 13 из них приступят к обучению уже осенью, еще 13 позже — это действующие военнослужащие.

«Программу реализуем по поручению Президента России. Это продолжение федерального проекта «Время героев», доказавшего свою эффективность на уровне страны, — подчеркнул Василий Анохин. – Это новый опыт. Уверен, что он будет эффективным и полезным для развития Смоленской области».

Курсанты освоят ряд дисциплин: экономику, управление, право, историю Отечества и другие, а также пройдут стажировки в органах власти и на ведущих предприятиях региона. За каждым участником будет закреплён наставник. После окончания курса и защиты диплома выпускникам предложат варианты трудоустройства в соответствии с их карьерным треком.

На страже закона и смолян.

Губернатор принял участие в совещании по подведению итогов оперативно-служебной деятельности регионального Управления Министерства внутренних дел за первое полугодие.По ряду направлений показатели превышают среднероссийские и по Центральному федеральному округу. Сократился общий массив преступности, улучшилась раскрываемость преступлений, снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.

«Понимаю, насколько сложна и ответственна служба в органах внутренних дел. В регионе для сотрудников действуют дополнительные меры поддержки, — заявил Василий Анохин. — Выплачиваем ежеквартальные денежные вознаграждения по 30 тыс. рублей отдельным категориям сотрудников полиции. В текущем году на это предусмотрели более 26 млн рублей».

Дальнейшие пути взаимодействия регионального Правительства, органов местного самоуправления и полиции по решению общих задач в сфере обеспечения правопорядка на территории региона Губернатор Василий Анохин обсудил с первым заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации Александром Горовым. В частности, речь шла об использовании в работе правоохранительных органов современных цифровых технологий.

Кроме этого, вместе с руководством и сотрудниками регионального Следственного управления Следственного Комитета России при участии их белорусских коллег Глава региона обсудил результаты в работе смоленских следователей, направления дальнейшего взаимодействия, а также поздравил коллектив Управления с профессиональным праздником и отличившимся сотрудникам вручил региональные награды.

Социально ответственный бизнес на службе у здоровья смолян.

В Смоленске открылся пятый по счёту филиал многопрофильного медицинского центра «КБ-Клиник». В 2024 году компании присвоен статус социального предприятия. Здесь, в том числе бесплатно, обследуют бойцов специальной военной операции, регулярно передают аптечки и медикаменты на передовую. Кроме того, центр оказывает помощь детям с ограниченными возможностями.

«Помощь защитникам СВО – наша общая задача. Поэтому мы поддерживаем предпринимателей в таких социально значимых сферах как медицина, образование, спорт, — отметил Василий Анохин, участвуя в открытии учреждения. — Благодаря региональной программе поддержки бизнеса клиника получила грант, субсидии на лизинг, а также помощь в подборе персонала и продвижении услуг от центра «Мой бизнес».

Продолжается ремонт учреждений здравоохранения.

Глава региона проинспектировал, как идут ремонтные работы в смоленской клинической больнице №1, где проходят лечение маленькие и взрослые пациенты со всей области. Из областного бюджета на ремонт выделено 60 млн рублей. Сейчас строительные бригады работают на двух этажах больницы — ремонтируют кабинеты, коридоры, а также входную группу.

«Важно комплексно подходить к ремонту, — акцентировал внимание Василий Анохин, давая поручения по итогам осмотра. – Перечень работ будет расширен. В частности, нужно заменить окна, отремонтировать лестничные марши, привести в надлежащий вид лифты».

В следующем году запланирован ремонт оставшихся помещений. Будут заменены сантехническое оборудование, мебель. Кроме того, будет благоустроена территория вокруг больницы, чтобы весь комплекс учреждения стал удобным как для пациентов, так и для его сотрудников.

Татьяна Напреева

Фото пресс-служба Правительства Смоленской области