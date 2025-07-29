﻿Руслан Смашнев: «Герои СВОего времени. Смоленск» — это инвестиции в будущее региона

Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» является не просто образовательным проектом, это инвестиции в будущее региона. Такое мнение выразил сенатор от Смоленской области Руслан Смашнев.

Он напомнил, что сформирован список курсантов-участников программы.

«Конкурс был серьезный — более 270 заявок. Кандидаты писали эссе, проходили тесты и собеседования. В итоге отобрали 26 человек. Первые 13 начнут учиться уже осенью, остальные 13 — позже, так как являются действующими военнослужащими», — сказал сенатор.

В программе обучения — экономика, управление, право, история, стажировки в органах власти и на предприятиях. У каждого участника — свой наставник. После защиты диплома выпускники будут востребованы в различных сферах и отраслях региона.

«Подчеркну, что программа «Герои СВОего времени. Смоленск» — это не просто образовательный проект, это инвестиции в будущее региона. Губернатор и Правительство области дают нашим героям уникальную возможность реализовать свой потенциал, применить свои знания и навыки на благо Смоленщины и России», — подчеркнул Руслан Смашнев.

Напомним, старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.