Губернатор Василий Анохин оценил усмловия для развития бизнеса в регионе как благоприятные

Цель – сделать так, чтобы предприниматели видели здесь реальные перспективы для роста и были заинтересованы в открытии новых предприятий.

– Один из ключевых инструментов поддержки – система налоговых преференций. Компании могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, который позволяет снизить региональную часть налога на прибыль до 70% затрат на модернизацию оборудования, а для определенных категорий – до 90%, – заявил Василий Николаевич Анохин.

Реализуем грантовую программу «Первый старт» для начинающих предпринимателей. Сумма гранта составляет до 500 тысяч рублей на открытие собственного дела. За два года поддержку уже получили свыше 300 человек.

Для действующего бизнеса важным является субсидирование затрат на лизинг оборудования. Предприятия могут вернуть до 80 % фактически уплаченного первоначального взноса, а для ответственных компаний эта сумма может достигать 99 %.

Для крупных инвесторов предусмотрена возможность получения земельных участков без проведения торгов.

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться льготными микрозаймами. В зависимости от сферы деятельности можно получить до 5 миллионов рублей по льготным ставкам от 5 % до 12 % годовых.