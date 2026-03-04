Дорогу осилит идущий

Одним из друзей сафоновского предпринимателя Павла Богачёва является знаменитый путешественник Фёдор Конюхов. Вслед за ним Павел готов покорять горы, двигаться по пустыне на верблюдах, преодолевать в шторм моря.

Тяга к путешествиям – в крови

Во время нашей встречи в Сафоновской центральной районной библиотеке я не могла не поинтересоваться, откуда у нашего земляка страсть к рискованным путешествиям. Тем более, что и род занятий Богачёва, связанный с производством железобетонных изделий, далёк от романтики, и наш город от морей и океанов отделяет расстояние в тысячи километров.

Мой собеседник признался, что романтика путешествий манила его с детства. Возможно, сказалось, что отец Павла – военный моряк. По распределению попал на Камчатку, там родился сын. В пятилетнем возрасте мальчик вместе с родителями приехал на родину отца в Сафоново и живёт здесь по сей день. Когда учился в средней школе № 9, Павел посещал туристский клуб «Странник» под руководством Геннадия Королёва, при жизни бывшего кумиром юных путешественников. Для мальчишек и девчонок стали незабываемыми сплавы на байдарках по Днепру и Угре, пешие походы по родному краю.

Став выпускником МГОУ, предпринимателем, отцом двоих детей, он сумел воплотить ранее недосягаемые мечты. Вот как сам он рассказал об этом:

– В 2016 году я отправился учиться на пилота малой авиации в Белорусскую государственную академию авиации и встретил там Фёдора Конюхова. Фёдор Филиппович в тот период тоже проходил обучение. Мы жили в одном домике и летали на одном самолёте. Так завязалась дружба. Моя жизнь изменилась, когда рядом оказался неутомимый человек, который любит жизнь во всех её проявлениях и постоянно испытывает себя на прочность, открывает новые горизонты для человеческого организма. Фёдор Филиппович является для меня примером крепости духа, силы веры.

На грани возможного

После учёбы в Академии в 2019 году Конюхов отправился в плавание на вёсельной лодке «Акрос». Маршрут пролегал от Австралии в сторону Южной Америки к мысу Горн – самой южной точке архипелага Огненная Земля. Когда он позвонил во время путешествия по океану и пригласил Павла вместе со своей командой встретить его в Аргентине, молодой человек согласился. Его манила неизвестность, огромным было желание преодолеть это опасное штормовое место, означающее для мореплавателей примерно то же, что Эверест для альпинистов. Созвонившись с сыном путешественника Оскаром, отправились в Аргентину на яхтах. С тех пор завязалась дружба. А Павел стал участником практически всех экспедиций и членом штаба Фёдора Конюхова. В 2020-м в составе его команды поднялся на Эльбрус.

На вопрос о том, что тяжелее в экспедициях, где встречается больше опасностей – в горах, в море или пустыне, я получила такой ответ:

– Везде непросто. Но каждое очередное испытание учит терпению, сдержанности и укрепляет силу духа. Многократно сталкиваясь с трудностями, переносишь их чуточку проще, учишься их преодолевать. В прошлом году меня чуть не скинул верблюд, когда мы передвигались по пустыне. Это было страшно: животное напугали посторонние люди, оно начало биться, могло и укусить. Верблюды бывают злыми. И тогда ложатся на тебя и давят всей массой. В караване верблюды были привязаны друг к другу, я изо всех сил держался в седле. К счастью, животное всё же успокоилось, не сбросило меня на землю.

Одному из самых захватывающих кругосветных полетов Фёдора Конюхова посвящён фильм «Повелитель ветра» режиссёра Фёдора Бондарчука, также исполнившего главную роль. Кинокартина даёт представление о том, какой ценой даются путешественнику мировые рекорды. Конюхову тогда удалось пролететь на воздушном шаре вокруг планеты всего за 11 дней 4 часа 20 минут, к тому же он стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки.

Так как каждая экспедиция – это, по сути, шаг в неизведанное, то нет возможности использовать накопленный до тебя опыт, предусмотреть то, что может случиться в любой момент. Сам путешественник признался: если в фильме становится страшно, когда герой оказывается на краю гибели, то в жизни это десятикратно страшнее.

Павел припомнил ситуацию, когда на Эвересте Фёдор Конюхов сорвался во время восхождения, повис на страховочном тросе. В другом случае, во время кругосветной гонки, шторм разбил парусную яхту, перевернув ее развалины. Оказавшись внутри, в воздушной подушке, путешественник начал задыхаться из-за паров топлива, выливающегося из двигателя. Его спасли, но дальнейшие экспедиции были приостановлены. Фёдор Филиппович стал учиться в Академии изящных искусств со своей супругой Ириной Анатольевной.

Жену Павла тоже зовут Ирина. Она с пониманием относится к увлечениям мужа, осознавая, что у каждого свой путь. В минувшем году супруги Богачёвы ходили на высочайшую вершину Африки –Килиманджаро в Танзании. Детей на время оставили с бабушками. Семьи Конюховых и Богачёвых близко подружились. С сыновьями Фёдора Филипповича Оскаром и Николаем, дочерью Татьяной, с его внуками Павел с женой Ириной ходят в горы, отправляются под парусом в море.

Ни минуты покоя

С 2019 года Павел Богачёв является жителем деревни Фёдора Конюхова, расположенной в Тульской области. «Когда мы решили там обосноваться, это было довольно дикое место: по лесу бегали косули, как таковой деревни не было. Сейчас построено много домов, есть музей, часовня, храмы, много скульптур. Это место близких по духу людей: писателей, художников, артистов, пилотов, яхтсменов…

Павел рассказал о ритме деревенской жизни, продиктованной неутомимым путешественником:

– Как-то во время приезда я встретился с актёром Андреем Мерзликиным, мы начали общаться. И вдруг видим: идёт Фёдор Филиппович – как всегда, очень быстро, он по-другому не умеет. Взял нас под руки: «Чего это вы сидите? Вот вам лопаты, копайте. Здесь будет фундамент». И так всегда: приехал в деревню – значит, будешь работать: сажать деревья, колотить скворечники (в деревне их более тысячи), строить дома. Его невозможно застать праздно отдыхающим. Деревья мы сажаем разные: и хвойные, и плодовые. В честь Чехова разбит вишнёвый сад. Вместе с детьми высаживали туи. Это человек масштаба. Основная профессия Конюхова – художник. Окончил Бобруйское художественное училище, потом Академию изящных искусств. Это его основная работа, основной вид заработка. Во всех экспедициях пишет картины, потом продаёт их. Фёдор Филиппович является также капитаном дальнего плавания. Ему приходилось передвигаться и на параплане, воздушном шаре, яхте, гребной лодке.

Семья Богачёвых организовала несколько лет назад поездку в деревню Конюхова с одноклассниками своего старшего сына Льва, ученика средней школы № 9. Фёдор Филиппович рассказывал ребятам про красоту мира, про далёкие страны, про высокие вершины, про океаны и моря. Дети слушали затаив дыхание. Харизматичный человек, он всегда знает, что сказать, с любым найдёт общий язык. «Рядом с ним заряжаешься энергией, мощью, масштабом. Он готов сподвигнуть на дела с большой буквы», – считает Павел.

Лето в Антарктиде

Штаб Фёдора Конюхова готовит экспедиции иногда в течение нескольких лет, а то и десятилетий. Не составила исключения первая в истории одиночная сезонная станция в Антарктиде на острове Смоленск. Одним из приоритетов экспедиции стало изучение загрязнения Антарктиды микропластиком. Она начала работу 21 ноября 2025 года и должна завершиться в конце марта 2026-го.

– Чтобы добраться до Антарктиды, мы вышли под парусом на двухмачтовой 50-метровой шхуне под названием «Амазон» из городка Ушуайю, расположенного на самом краю света, – вспоминал Павел. – Пять дней шли через пролив Дрейка – это одно из самых штормовых мест на планете. Даже в относительно спокойную погоду судно кренилось на 30 градусов то в одну, то в другую сторону, его захлёстывала шестиметровая волна. В путешествие отправилось

26 человек, включая шестерых членов экипажа. 16 туристов купили билеты, чтобы посмотреть Антарктиду. Многие не выходили из своих кают, страдали от морской болезни. Я принимал таблетки от укачивания, поэтому мог есть и пить. На пятый день путешествия Федор Филиппович закричал: «Земля!». Опытный путешественник, он первым увидел сушу.

Используя благоприятные условия, команда разбила лагерь в удалении от полосы прибоя и на безопасном расстоянии от лежбища морских слонов. Палаточный лагерь устанавливали на настил, так как на земле это сделать невозможно: ледники тают, постройки может унести течением по склону в океан. Оборудование и стройматериалы переносили вручную. Были установлены палатка для отдыха и работы (она же радиорубка, творческая мастерская и кают-компания), палатка-склад и разборная часовня с куполом. Все строения закрепляли максимально надёжно.

После настройки спутникового и радиооборудования, тестовых звонков в Москву установили столбы с указателями расстояния до городов, в которых проживают члены команды.

На одной из табличек можно прочесть: «Сафоново 16 250 км». На флаге Смоленской области, врученном Павлу Богачёву исполняющим полномочия Главы Сафоновского муниципального округа Антоном Кухаревым перед путешествием, Фёдор Конюхов поставил автограф. По возвращении домой флаг стал экспонатом Сафоновского историко-краеведческого музея.

Команда покинула остров, оставив Фёдора Конюхова в одиночестве на четыре полноценных месяца жизни в антарктическом регионе. 12 декабря он встретил на острове Смоленск 74-летие.

По плану его работа завершится в конце марта 2026 года. Следить за ходом экспедиции можно по всем официальным каналам «ВК», в «Телеграм-канале» и т.д. Писать картины Фёдору Конюхову весьма проблематично: то ветрено, то мороз и краски замерзают. «Здесь сложные условия пленэра: сильный ветер, который несёт песок, осадки в виде мокрого снега, ну и температура ниже ноля градусов – непросто даётся творчество, но тем ценнее будут картины из Антарктиды.

Надеюсь, получится антарктическая серия этюдов и она войдёт в юбилейную выставку в этом году. Выставку планируем в Москве», – сообщает путешественник, являющийся также писателем, художником, священником Русской православной церкви. Он делает записи к будущей книге. Раз в три недели к нему подходят туристические и научные суда, изучающие Антарктиду. А ещё он вынужден чинить палатки, когда ветер набирает скорость до 80 км/час. Ежедневно представляет фото- и видеоотчёты за прошедший день.

Желающим приобщиться к миру Фёдора Конюхова Павел советует посетить музей путешественника на Садовнической набережной в Москве. Там собраны артефакты из различных экспедиций: к примеру, гондола воздушного шара; вёсельная лодка, на которой он преодолевал Атлантический океан; много памятных табличек, якорей и, конечно, его картины. Да и само здание построено весьма необычно.

Фёдор Конюхов с раннего детства знал, что будет путешественником. Его дед ходил с Георгием Седовым к Ссеверному полюсу. Однако если кто-то ему начинает говорить о подобных мечтах, то слышит вопрос: «Ты родился путешественником? Ты готов к этому? У каждого свой жизненный путь и каждому важно прежде всего оставить свой след на земле, в сердцах близких людей».

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото из соцсети «ВК»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ.

За свою жизнь путешественник совершил более 40 экспедиций, многие из которых проходили в экстремальных условиях.



В одиночку совершил пять кругосветных плаваний.

Многократно пересекал Атлантический, Тихий и Южный океаны.

Поднялся на семь высочайших вершин всех частей света.



Стал первым в мире человеком, который побывал на пяти полюсах Земли: Северном и Южном, на точке Немо (так называемом океанском полюсе недоступности), на вершинах Эвереста (полюс высоты) и мыса Горн (полюс яхтсменов).



Достиг Северного и Южного полюсов на лыжах, выполнив программу «Большого Шлема исследователей».



Установил мировой рекорд по скоростному облёту планеты на воздушном шаре.



Написал и опубликовал 20 книг об уникальных путешествиях.



Создал более 3 000 живописных полотен.



На собственные средства построил часовню Святого Николая Чудотворца. Она посвящена памяти погибших моряков, путешественников, альпинистов и лётчиков.

