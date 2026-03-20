Про участника программы «Герои СВОего времени. Смоленск» рассказали на федеральном телеканале

Ветеран СВО Иван Карташев из Смоленской области является участником образовательной программы, которую реализуем по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. На одном из обучающих мероприятий для участников региональных программ курсант пообщался с известным телеведущим Владимиром Соловьёвым.

Иван, как человек деятельный, неравнодушный, поднял вопрос из сферы культуры – привлечение участников спецоперации к созданию фильмов о боевых действиях. Инициативу Ивана Карташева Владимир Соловьёв обсудил в эфире федерального телеканала «Россия 1» с одним из ведущих мастеров российского кинематографа Кареном Шахназаровым.

Гордимся нашими защитниками. Они пришли учиться не «для галочки», а участвовать в развитии региона. Сейчас обучение проходят 13 человек. У каждого множество инициатив и предложений. Наша задача – максимально внимательно отнестись к каждому участнику и их проектам и дать возможность реализовать себя в гражданской жизни.