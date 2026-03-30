«Разноцветные острова» – гордость Смоленщины: коллектив получил премию Правительства области!

Смоленская область чествует свои таланты! Руководитель вокального коллектива «Разноцветные острова» Ирина Егорова стала лауреатом престижной премии Правительства Смоленской области. Это признание заслуг коллектива, который был отмечен в номинации «Лучший творческий самодеятельный коллектив» в рамках областного конкурса «Лучший работник культуры Смоленщины».

Сафоновский вокальный ансамбль «Разноцветные острова», созданный в 2018 году, уже успел завоевать сердца зрителей и жюри многочисленных конкурсов. В 2022 году коллективу было присвоено почетное звание «Образцовый коллектив вокальный ансамбль». Это стало еще одним подтверждением их высокого профессионализма и таланта.

Выступления этого солнечного коллектива всегда наполнены энергией, искренностью и мастерством. Он является постоянным участником мероприятий Центрального дворца культуры, городских, районных и областных праздников, радуя зрителей своим творчеством.

За годы своего существования коллектив и его солисты неоднократно становились лауреатами и победителями районных, областных, Всероссийских и Международных конкурсов, прославляя Смоленскую область далеко за ее пределами. Эта премия – заслуженная награда за их труд, талант и преданность искусству.

Фото Центральнрого дворца культуры

