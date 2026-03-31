Первые шаги кооператива «Губернский»

В 2025 году в Сафоновском округе был зарегистрирован первый на Смоленщине кооператив «Губернский», обеспечивающий сбор молока в любой точке региона. Ему предстоит сформировать стабильный рынок сбыта и установить конкурентоспособную рыночную цену на произведённое молоко. Недавно мы встретились с председателем кооператива Зазой БЕБИЯ и взяли у него интервью.

– Заза Заурович, удаётся ли кооперативу выполнять возложенные на него задачи?

– Перед нами поставлена цель: поддержать личные подсобные хозяйства, а также фермеров, которые совсем недавно были вынуждены сдавать молоко перекупщикам по низкой цене –

от 17 рублей за литр. Мы же установили цену от 31 рубля за литр. Членами кооператива «Губернский» стали хозяйства Сафоновского, Рославльского, Краснинского округов. Они обязаны не менее 50% произведённой продукции реализовывать через кооператив. Для закупки молока и доставки его на переработку приобретены два молоковоза. Ежесуточный сбор молока сейчас составляет 6 700 тонн. Отвозим его на переработку в Смоленский и Починковский округа. В перспективе сами планируем заняться производством молочной продукции. Приобрели помещение бывшего детского сада в Игнаткове, где ведётся ремонт и будет установлено оборудование для приёма и очистки молока. Там же надеемся заняться его переработкой.

Кооператив призван содействовать поддержке и развитию сельских территорий, оптимизации развития личных подсобных хозяйств, обеспечению продовольственной безопасности страны. Такая система поддержки позволяет селянам создать свой бизнес, развивать его благодаря субсидиям, грантам и другим мерам поддержки.

В штат «Губернского» примем ветврача, лаборанта, зоотехника. Специалисты смогут оказывать членам кооператива помощь в вакцинации и лечении животных, составлении рациона питания с целью роста надоев и улучшения качественных характеристик молока. По мере увеличения объёмов закупок приобретём дополнительные молоковозы.

– У сафоновцев пользуется популяр-

ностью продукция беленинского предприятия «Родник». Стал ли он членом кооператива «Губернский»?

– Безусловно. Обновляем и наращиваем поголовье сельхозпредприятия (в 2024 году стадо крупного рогатого скота насчитывало 274 головы, сейчас уже 315), увеличиваем площадь посевов под кормовую базу. Занялись также откормом бычков. Ведём посев многолетних трав, кукурузы. Купили мельницу для размола муки, для предстоящей посевной – семена трав. Занимаемся ремонтом сельскохозяйственной техники. В прошлом году приобрели сеялку, культиватор. Запустили кормораздатчик, что облегчило труд доярок.

Готовясь к летнему сезону большого молока, подготовили помещение для дойки. Пасти коров на пастбищах будут два пастуха, для них купили лошадь.

– Как решаете проблему с кадрами?

– Стараемся облегчить условия труда, вовремя выплачиваем заработную плату. Опорой коллектива считаю таких работников, как старшая доярка Наталья Еремеева, награждённая Почётной грамотой Губернатора Смоленской области, механизатор Александр Плюхин, а также других тружеников. Они более двадцати лет трудятся на агропредприятии.

Хозяйству требуются доярки, телятницы, механизаторы. Есть возможность принять на работу семью специалистов. Прибывшим работникам предоставим благоустроенное жильё.

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото Марины Хотулёвой