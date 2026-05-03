Город звучит твоим голосом

Уважаемые читатели! Начинается важный этап в жизни нашего округа – выбор территории, которая преобразится уже в следующем году.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» мы вместе определим, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в 2027 году.
Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время.
На выбор представлены следующие объекты:
улица Ленина,
зона отдыха у бассейна в микрорайоне 1,
детская площадка у спортзала «Строитель»,
стадион по улице Ленинградской (третий этап).
Как сделать свой выбор?
1. Перейдите по ссылке и авторизуйтесь через портал госуслуг.
2. Внимательно ознакомьтесь с описанием каждой территории.
3. Выберите ту, которая, по вашему мнению, нуждается в преображении больше всего.
4. Отдайте свой голос!
Голосуйте по ссылке: clck.ru/3LUNn5.
Не упустите возможность повлиять на будущее нашего округа! Голосование продлится до 12 июня.
Давайте вместе сделаем наш округ ещё более привлекательным и комфортным для всех нас!
