 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Город звучит твоим голосом

03.05.2026

Уважаемые читатели! Начинается важный этап в жизни нашего округа – выбор территории, которая преобразится уже в следующем году.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» мы вместе определим, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в 2027 году.
Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время.
На выбор представлены следующие объекты:
 улица Ленина,
 зона отдыха у бассейна в микрорайоне 1,


 детская площадка у спортзала «Строитель»,


 стадион по улице Ленинградской (третий этап).


Как сделать свой выбор?
1. Перейдите по ссылке и авторизуйтесь через портал госуслуг.
2. Внимательно ознакомьтесь с описанием каждой территории.
3. Выберите ту, которая, по вашему мнению, нуждается в преображении больше всего.
4. Отдайте свой голос!
Голосуйте по ссылке: clck.ru/3LUNn5.
Не упустите возможность повлиять на будущее нашего округа! Голосование продлится до 12 июня.
Давайте вместе сделаем наш округ ещё более привлекательным и комфортным для всех нас! 

Опубликовано в категории Благоустройство

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика