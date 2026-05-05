﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Повышение качества жизни – приоритетный вопрос.

Губернатор Василий Анохин принял участие в заседании попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ) под руководством Сергея Степашина, на котором обсуждались совместные программы в сфере капремонта, модернизации жилищной инфраструктуры и переселения граждан из аварийного жилья.

В 2025 году план капремонта в регионе реализован полностью – при поддержке выполнено свыше 940 видов работ в 672 домах. В рамках трехлетней программы в 2026 году ремонтные работы пройдут еще более чем в 1000 домах, общий объем финансирования составит порядка 4 млрд рублей. «Вместе с ФРТ используем механизм предварительного обследования домов перед проведением капитального ремонта, что позволяет точнее определять приоритеты и направлять ресурсы на наиболее проблемные объекты, — сообщил Василий Анохин. – В 2025 году обследовано 339 домов, в 2026 году работа продолжится еще на 568 объектах».

Кроме этого до 2028 года будут заменены 555 лифтов в многоквартирных домах шести муниципалитетов, а также Смоленска и Десногорска. Что касается переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, то план прошлого года перевыполнен на 31% — расселены жители, проживавшие в домах общей площадью 39,5 тыс. кв. метров. На 2026 год запланировано расселение еще 42 тысячи квадратных метров.

До экзаменов – рукой подать.

Вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации и летней оздоровительной кампании, а также ремонта образовательных учреждений обсуждались на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в котором Губернатор Василий Анохин принял участие посредством видеоконференцсвязи.

В этом году в нашей области экзамены будут сдавать более 9 тысяч девятиклассников и свыше 3,5 тысяч одиннадцатиклассников. Пункты их проведения уже подготовлены, сформирована необходимая нормативная база. С этого года Смоленщина участвует в федеральном эксперименте: девятиклассники смогут сдавать только два обязательных предмета – русский язык и математику для поступления в колледжи по 25 определённым специальностям. Важно, что в 2026 году в наших учреждениях СПО будет доступно 5 тысяч бюджетных мест.

«Мы создаем современные условия для обучения в наших учреждениях образования, обновляем образовательную инфраструктуру, — подчеркнул Глава региона. – В рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети» в этом году капитальный ремонт пройдет на 18 объектах образовательных организаций». Следует отметить, что все контракты уже заключены.

В разгаре и подготовка к летней оздоровительной кампании. Этим летом ребят примут 192 организации отдыха, включая лагеря дневного пребывания и обновленный лагерь «Орлёнок» под Смоленском. Традиционно отдыхать в оздоровительных центрах будут дети участников специальной военной операции. В рамках шефской помощи на базе центра «Голоёвка» этим летом отдохнут дети из нашего подшефного Мангушского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

В преддверии Дня Победы.

На заседании регионального Правительства Василий Анохин поручил привести в порядок мемориалы и воинские захоронения, ведь, по словам Губернатора, «смоляне и гости Смоленской земли традиционно придут к мемориальным комплексам, памятникам и обелискам, чтобы выразить свою благодарность и уважение героям. Сохраняя и приводя в порядок эти объекты, мы заботимся о будущих поколениях, которым предстоит сохранить этот священный подвиг в своей памяти».

В этом году в муниципальных образованиях области будут отремонтированы 61 мемориальный объект, посвященный Великой Отечественной войне, в том числе воинские захоронения. На эти цели направлены региональные и федеральные средства. В работу по доброй традиции активно включатся представители школьных и трудовых коллективов, волонтёрских организаций и общественных движений, неравнодушные жители.

Памяти великого скульптора.

К 100-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка народного художника РСФСР, скульптора Альберта Сергеева, которого называли «летописцем земли Смоленской», в Смоленске на базе мастерской, где творил гениальный Мастер, открыли музей, в котором расположились более 400 экспонатов.

Уроженец Тёмкинского района, Альберт Георгиевич Сергеев с ранних лет занимался искусством, обучался в художественной студии Вязьмы. С 1961 года преподавал на художественно-графическом факультете Смоленского государственного педагогического университета. Он всегда с особым трепетом и любовью относился к малой родине и землякам. В мастерской представлены его работы-портреты Михаила Глинки, Александра Твардовского, Михаила Егорова. К числу великих произведений, хорошо знакомых смолянам и гостям Смоленщины, относятся Мемориалы «Скорбящая мать» в парке Реадовка и «Советской гвардии» в Ельне, памятники поэту Михаилу Исаковскому, поэту Александру Твардовскому и его литературному герою Василию Тёркину в областном центре.

Решение отремонтировать помещение, в котором находилась подлинная мастерская скульптора, было принято Губернатором в прошлом году. За счёт средств областного бюджета там полностью заменены полы, отремонтированы стены и потолки, приобретена мебель. Также проведена реставрация музейных объектов и разработана сувенирная продукция.

Участвуя в церемонии открытия, Василий Анохин отметил, что «музей-мастерская открывает перед посетителями возможность почувствовать атмосферу творческой обители Мастера, увидеть уникальные эскизы, этюды и проекты», а также пригласил смолян и гостей города прикоснуться к великому творческому наследию. Особенно ценно, что посетители смогут увидеть 24 работы, которые ранее находились в фондохранилище и были закрыты для просмотра.

Триумф смоленского хоккея.

Именно так смоленский «Славутич» завершил хоккейный сезон 2025-2026 года, продемонстрировав настоящий дух борьбы и командной сплочённости.

На церемонии закрытия сезона его поистине исторические итоги подвели Губернатор Василий Анохин, игроки, тренеры, представители власти, партнёры и спонсоры клуба. Впервые в истории белорусской Экстралиги российская команда вышла в финал Кубка Президента Беларуси. Наш «Славутич» завоевал серебро турнира, уступив титулованному сопернику всего одну шайбу в решающем матче финальной серии.

«Особую гордость вызывает серия домашних побед с начала февраля до конца апреля. Это отражение характера, терпения и командной работы!» — заявил Василий Анохин. На домашних матчах трибуны были полностью заполнены — 30 из 35 игр прошли при полном аншлаге. Более 45 тысяч зрителей пришли поддержать команду, а просмотры трансляций превысили 1,2 миллиона. За «Славутич» болели не только жители Смоленской области, но и других регионов, в том числе и белорусские друзья.

Губернатор вручил награды руководителям клуба и хоккеистам, особо отметив самого ценного игрока сезона Дениса Синягина. Отмечая, что уровень «Славутича» в этом сезоне значительно вырос, а имена игроков уже вписаны в историю смоленского спорта, Василий Анохин подчеркнул, что впереди у команды новые цели и выразил уверенность, что они будут обязательно достигнуты.