﻿На Смоленской АЭС успешно завершен ремонт энергоблока №2 с элементами модернизации

Проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков, повышение эксплуатационных характеристик оборудования и бесперебойной генерации электроэнергии для потребителей.

Энергоблок №2 Смоленской АЭС (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») выведен на 100% мощности после окончания планового капитального ремонта. Ремонт на втором энергоблоке был начат 12 февраля в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным Концерном «Росэнергоатом», и выполнен на 10 суток раньше установленного срока с соблюдением требований безопасности и качества.

«Благодаря слаженности и вовлеченности коллектива атомной станции и подрядных организаций, лидерству руководителей и ответственности специалистов мы успешно справились с поставленными задачами, в том числе связанными с повышением безопасности оборудования, — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – Качественное выполнение ремонтных работ крайне важно для поддержания надежной работоспособности энергоблока и генерации электроэнергии для страны в заданном объеме – не менее чем 21746 млн киловатт-часов».

Впервые на энергоблоке №2 Смоленской АЭС выполнены масштабные работы по управлению ресурсными характеристиками (УРХ) активной зоны реактора. Восстановлен ресурс 156 ячеек технологических каналов, заменены 25 каналов системы управления и защиты. Опыт, накопленный в ходе ремонтных кампаний на энергоблоке №1 в 2023-2025 годах, и хорошо освоенная технология позволили перевести операции УРХ в разряд оптимизированной ремонтной процедуры.

«Суть работ по УРХ – в исправлении изменившейся со временем геометрии графитовой кладки и возвращении графитовых колонн в проектное состояние. Это непростая задача, ведь графитовая кладка скрыта от глаз, расположена внутри металлоконструкций. Требуется применение специальной оснастки, механизмов и роботизированного оборудования, — отметил первый заместитель главного инженера Смоленской АЭС Вадим Скирда. – За счет использования инструментов производственной системы Росатома, четкого планирования работ и выполнения производственного анализа удается наращивать темп проведения операций по управлению ресурсными характеристиками. В 2026 году темп вырос на 12% по отношению к 2025 году».

Также реализованы другие задачи по модернизации реакторного оборудования: замена электроприводов на арматуре питательной воды, замена воздушной и дренажной арматуры в системе аварийного охлаждения реактора с питательными электронасосами (ПЭН-САОР). Кроме того, выполнен капитальный ремонт арматуры ДУ800 контура многократной принудительной циркуляции.

В машинном зале выполнен ремонт цилиндров высокого давления турбогенератора №3 (ТГ-3), замена ротора генератора турбогенератора №4 (ТГ-4), контроль лопаток 4-х ступеней цилиндра низкого давления ТГ-3. По программе модернизации усовершенствована вакуумно-испарительная система с введением автоматики на закрытие арматуры, а также система контроля давления водорода в корпусах генераторов ТГ-3, 4.

Всего в работах на энергоблоке № 2 было задействовано более 850 человек ремонтного персонала – это сотрудники Смоленской АЭС и подрядной организации – АО «Атомэнергоремонт», а также специалисты ООО «Пролог» – российского разработчика уникального оборудования для решения нестандартных задач на предприятиях атомной промышленности.

Отметим, что в 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на продление срока службы второго энергоблока Смоленской АЭС еще на 5 лет. С учетом новой государственной повестки на увеличение доли атомной генерации в общем энергобалансе страны к 2045 году до 25%, все проведенные работы по модернизации позволят продлить безопасную эксплуатацию энергоблока №2 до 2035 года.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует благоустройству регионов, улучшению качества жизни граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Справочно

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» — эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

