﻿Смоляне могут воспользоваться каналом и чат-ботом ГЖИ в Макс

Государственная жилищная инспекция Смоленской области создала официальный информационный канал в отечественном мессенджере Макс. Ежедневно он наполняется важной и нужной информацией, полезными новостями в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы подписаться и получать обновления достаточно перейти по ссылке https://max.ru/id6730067200_gos. Также можно воспользоваться чат-ботом Главного управления в мессенджере МАХ, пройдя по ссылке https://max.ru/gzhi_smol_bot. Здесь можно оперативно получить ответы на такие вопросы: «Как обратиться в УК или ГЖИ», «Авария», «Какая у меня УК?», «Домовой чат», «Контактная информация» и другие.

Например, при переходе в раздел «Авария» пользователь получит отсылку на мобильное приложение «Госуслуги Дом», где есть удобная функция подачи аварийных заявок. Телефон аварийно-диспетчерской службы управляющей организации искать не нужно, так как он автоматически подтягивается из данных, внесенных в ГИС ЖКХ.

Чтобы быть в курсе важных изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, можно подключиться к официальным источникам информации органа жилищного надзора в национальном мессенджере МАХ по QR-кодам:

Пресс-служба Правительства Смоленской области