Весенняя посевная кампания на полях Сафоновского округа

Весенне-полевые работы в Сафоновском муниципальном округе идут полным ходом.

К севу приступили 9 сельхозорганизаций, 2 фермерских хозяйства и 1 индивидуальный предприниматель. В работе задействованы десятки тракторов, сеялок и другой техники. Закуплены значительные объёмы минеральных удобрений и элитных семян.

Яровой сев выполнен на площади 3 482 га:

— зерновые и зернобобовые – 1 193 га (в том числе: пшеница – 586 га, ячмень — 557 га, горох — 50 га);

— лён-долгунец – 1 178 га;

— рапс – 70 га;

— кукуруза на корм – 200 га;

— многолетние беспокровные травы — 841 га.

Особое внимание уделяется кормовым культурам: округ — лидер по производству молока, поэтому развитие кормовой базы в приоритете.

Проведены основные агротехнические мероприятия:

— весновспашка – 4 689 га;

— боронование трав – 1 276 га;

— подкормка озимых – 1 782 га;

— подкормка трав и пастбищ – 2 656 га;

-предпосевная обработка почвы – 3 832 га.

Аграрии округа прилагают все усилия для успешного проведения посевной кампании в оптимальные агрономические сроки.

Текст и фото пресс-службы Администрации Сафоновского округа