Весенняя посевная кампания на полях Сафоновского округа

Весенне-полевые работы в Сафоновском муниципальном округе идут полным ходом.
К севу приступили 9 сельхозорганизаций, 2 фермерских хозяйства и 1 индивидуальный предприниматель. В работе задействованы десятки тракторов, сеялок и другой техники. Закуплены значительные объёмы минеральных удобрений и элитных семян.
Яровой сев выполнен на площади 3 482 га:
— зерновые и зернобобовые – 1 193 га (в том числе: пшеница – 586 га, ячмень — 557 га, горох — 50 га);
— лён-долгунец – 1 178 га;
— рапс – 70 га;
— кукуруза на корм – 200 га;
— многолетние беспокровные травы — 841 га.
Особое внимание уделяется кормовым культурам: округ — лидер по производству молока, поэтому развитие кормовой базы в приоритете.
Проведены основные агротехнические мероприятия:
— весновспашка – 4 689 га;
— боронование трав – 1 276 га;
— подкормка озимых – 1 782 га;
— подкормка трав и пастбищ – 2 656 га;
-предпосевная обработка почвы – 3 832 га.
Аграрии округа прилагают все усилия для успешного проведения посевной кампании в оптимальные агрономические сроки.
Текст и фото пресс-службы Администрации Сафоновского округа
Будьте первым, кто оставит комментарий!