Наука побеждать

Сафоновские тхэквондисты в составе сборной Смоленской области приняли участие в первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ.

Соревнования проходили в Рязани в специализированном центре единоборств на пяти кортах с применением электронной системы нового поколения KP NP 2, на которой проводятся первенства мира и будут проводиться Олимпийские игры.

Участие в соревнованиях приняли более 330 сильнейших спортсменов из 14 областей ЦФО. Все регионы бились за дополнительные путёвки на первенство России, которое состоится уже в июне в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии.

Нашу команду представляли 5 ребят. Кира Гордиенкова заняла третье место в категории до 47 кг, одержав победу над спортсменками из Белгорода, Липецка, Воронежа. В четвёртом бою в третьем раунде уступила сопернице из Московской области. Отличный результат!

Василиса Ставрова в категории +59 кг одержала одну победу, но во втором бою в третьем раунде уступила пару баллов своей сопернице и упустила медаль, обидно, но тоже хороший результат – пятое место.

Дмитрий Ясюлюнас, Владислав Ясюлюнас, Семён Сериков бились упорно, но уступили своим соперникам, в итоге получив огромный соревновательный опыт такого уровня.

Все ребята молодцы! Поздравляем нашу команду! По итогам данного первенства Смоленская область заняла пятое место.

Тхэквондо является базовым видом спорта в Смоленской области.

Команду Сафоново тренируют Павел и Ирина Панасенковы.

Маргарита Александрова

Фото из архива Панасенковых