﻿В банковском секторе региона чаще выявляли подделки номиналом 1000 рублей

С января по март 2026 года в банковском секторе Смоленской области выявлено семь российских банкнот с признаками подделки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на пять единиц.

Наиболее часто в I квартале текущего года злоумышленники подделывали банкноты номиналом 1000 рублей – четыре штуки. Кроме того, с января по март 2026 года из оборота изъяты три фальшивки номиналом 5000 рублей.

«Банк России постоянно совершенствует защитные признаки банкнот. Во многом благодаря этому в денежном обращении нашей страны количество поддельных банкнот заметно сократилось, – комментирует руководитель Операционно-кассового центра Банка России в Смоленске Нина Яненкова. – Подробная информация о защитных признаках подлинности российских денежных знаков размещена на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Для кассиров банков и торговых сетей Банк России проводит специальное бесплатное дистанционное обучение по работе с имеющими признаки подделки, сомнительными и неплатежеспособными денежными знаками.