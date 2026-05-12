﻿Энергоблок №1 Смоленской АЭС выведен в плановый капитальный ремонт с модернизацией оборудования

9 мая 2026 года в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», энергоблок №1 Смоленской АЭС отключен от сети для проведения капитального ремонта. Целевой уровень продолжительности ППР — 76 суток, с помощью инструментов производственной системы Росатома (ПСР) планируется оптимизировать срок ремонта.

«Ремонтная кампания на Смоленской АЭС в самом разгаре, с опережением сроков — на 10 суток раньше — мы успешно завершили ремонт энергоблока №2, до конца года предстоит в установленные сроки и с безусловным соблюдением требований безопасности выполнить ремонты на энергоблоках №1 и 3. Это важнейшее условие для достижения плановых показателей по выработке электроэнергии в объеме свыше 21,746 миллионов кВт-часов. Так мы сможем обеспечить дальнейшее надежное энергоснабжение потребителей и укрепить позиции Концерна «Росэнергоатом» как надежной энергогенерирующей компании России», — подчеркнул и.о. директора Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

Ключевым событием ремонтной кампании в реакторном отделении станет проведение четвертого этапа работ по управлению ресурсными характеристиками (УРХ) активной зоны реактора – уникальной операции по продлению срока службы графитовой кладки. Запланировано восстановление ресурса ячеек технологических каналов и замена каналов системы управления и защиты (СУЗ). Эти работы являются прямым продолжением программы УРХ, реализуемой на всех энергоблоках РБМК-1000 для обеспечения их безопасной эксплуатации в сверхпроектный период.

В турбинном отделении также предстоит выполнить большой объем работ, связанных с модернизацией основного и вспомогательного оборудования. На турбогенераторе №1 будет произведена замена статора – одна из самых сложных и ответственных операций в электротехнической части энергоблока. Для установки крупногабаритного статора весом более 400 тонн на штатное место в машзале первого блока потребуются значительные ресурсы, в том числе использование тандемного подъема двумя мостовыми кранами с плавным синхронным перемещением.

Кроме того, на турбогенераторах 1,2 модернизируют импульсно-предохранительные клапаны систем промперегрева (СПП), что повысит надежность защиты оборудования и улучшит тепловую экономичность. Также предстоит выполнить капитальный ремонт цилиндров высокого и низкого давления, валопроводов, маслосистем, конденсаторов и вспомогательного оборудования паротурбинных установок ПТУ-1 и ПТУ-2.

В рамках программы по продлению ресурса энергоблока запланированы: капитальный ремонт арматуры Ду800 контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ), ремонт главных циркуляционных насосов (ГЦН) с заменой выемных частей, техническое обслуживание и модернизация систем безопасности, а также проведение большого объема эксплуатационного контроля металла и сварных соединений.

В ремонте на энергоблоке № 1 будет задействовано более 1000 человек — сотрудники цеха централизованного ремонта Смоленской АЭС, «Смоленскатомэнергоремонт» и прикомандированного персонала АО «Атомэнергоремонт», «Смоленскэнергоремонт», ООО «Пролог».

Справочно:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

