«Двойка» до вокзала

Жители Сафонова, в основном проживающие в посёлке Горном, через депутата окружного Совета Ирину Воронову обратились в администрацию Сафоновского округа с просьбой об изменении городского маршрута № 2.

Пассажирам хотелось бы, чтобы городской транспорт, следующий на Горный или обратно, захватывал оживлённую улицу Советскую. Рынок, автовокзал, Социальный фонд – такие популярные объекты инфраструктуры можно было бы посещать без пересадок и долгих прогулок. Особенно удобна такая схема для дачников, студентов, пенсионеров. Инициативная группа горожан предложила вариант следования маршрута от площади Тухачевского через рынок с выездом на улицу Ленина в районе светофора.

Администрация рекомендовала более удобный вариант: продлить маршрут № 2 до автовокзала, не заезжая на улицу Советскую, объяснив перегруженностью этой городской магистрали.

«Изначально маршрут № 2 осуществлял движение от завода «Теплоконтроль» до посёлка Южного. Из-за нестабильного пассажиропотока было принято решение об уменьшении протяжённости маршрута и установке начального остановочного пункта на площади Тухачевского.

По улицам Советской, Красногвардейской передвигается увеличенный поток автотранспорта и более 90% существующих муниципальных маршрутов. Для удобства пассажиров по улицам Энгельса, Советской, Красногвардейской ежедневно по расписанию следует маршрут № 7 «пос. Южный – центр реабилитации», – говорится в ответном письме отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации округа.

С целью улучшения транспортной доступности был предложен вариант частичного изменения маршрута. Когда же произойдёт это долгожданное событие? Как ответили в администрации, в августе этого года заканчивается срок действия карты муниципального маршрута № 2, и к этому времени будут проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков с учётом изменения начального остановочного пункта. Не позднее августа 2026 года «двойки» будут следовать от автовокзала до завода «Теплоконтроль» и обратно через улицу Ленина.

Ирина ДАНИЛИЦКАЯ

Фото автора