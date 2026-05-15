Губернатор Василий Анохин присоединился к Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства

Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина.

Ежегодно в ходе онлайн-голосования смоляне определяют, какие общественные территории необходимо преобразить в первую очередь. За все время реализации проекта в муниципальных образованиях области благоустроено более 830 объектов.

В этом году количество территорий, где представлены объекты для голосования, увеличилось с 7 до 11. Это Вяземский, Рославльский, Ярцевский, Сафоновский, Гагаринский, Дорогобужский, Починковский, Руднянский и Смоленский муниципальные округа, а также города Смоленск и Десногорск.

Всего для голосования предложено 42 проекта благоустройства общественных пространств: скверы и бульвары, территории возле памятников, школ и детских садов, спортивные площадки и другие объекты. Именно от выбора жителей зависит, какой из них преобразится в 2027 году.

Принять участие в голосовании могут не только жители указанных муниципалитетов, а все желающие смоляне старше 14 лет. Сделать это можно до 12 июня на платформе и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Также проголосовать помогут волонтеры в крупных торговых центрах и общественных местах.

– Сделал свой выбор, как и более 88 тысяч жителей Смоленской области. Уважаемые смоляне, приглашаю вас принять участие в голосовании. Это наш общий вклад в развитие региона! – написал Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих страницах в соцсетях.