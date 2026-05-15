Началась регистрация участников конкурса «Семейная столица России»

Регистрация участников конкурса «Семейная столица России» начался на сайте мероприятия и продлится до 21 июня. Инициатором проекта выступила комиссия Госсовета по направлению «Семья» — решение о проведении конкурса было принято на комиссии. Конкурс поддержан Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и проводится при поддержке Минтруда и Президентского фонда культурных инициатив.

Принять участие в борьбе за звание семейной столицы страны могут города с населением более 100 тысяч человек. Конкурсантов оценят по ряду показателей: динамике рождаемости и численности многодетных семей, стабильности браков, наличию семейной инфраструктуры в городах, системе мер поддержки семьи, а также информационной политике для формирования положительного имиджа семьи и многодетности. Все критерии будут объединены в чек-лист для руководителей регионов и муниципалитетов.

Экспертная комиссия проанализирует представленную участниками документацию и проведёт инспекционные выезды. Десять финалистов определят к августу, а победитель станет известен к октябрю. Обладателя звания «Семейная столица России» в стране будут выбирать ежегодно, при этом победители конкурса не смогут повторно номинироваться в течение трёх лет.

«У нас особый год — Год единства народов России. И, объявляя этот год, Президент сказал, что Россия — это семья семей. Мы даем старт замечательному конкурсу „Семейная столица России“, который получил поддержку комиссии Государственного совета РФ по национальному проекту „Семья“. Этому предшествовало серьезное обсуждение. Такой семейной столицей могут быть российские города с численностью населения свыше 100 тысяч человек, но главное — это города с удобной и комфортной инфраструктурой для семей», — подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

Помимо победителя, среди финалистов выберут призеров в ряде номинаций: «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Флагман многодетности», «Город счастливого родительства» и «Город семейной стабильности».

«В сегодняшних реалиях решение вопросов демографии – это не только внедрение выплат и льгот, но и создание необходимых условий для благоприятного создания семьи. В этом вопросе важную роль играет комплексный подход – в вопросы улучшения демографической политики активно включаются муниципалитеты, работодатели, бизнес. Совместными усилиями мы создаем комфортную среду в наших городах и поселках, в которых молодые люди создают семьи, растят детей», — считает Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Фото: центр помощи многодетным семьям «МногоМама Смоленск»