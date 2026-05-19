В городе-спутнике Смоленской АЭС появились уникальные арт-объекты «Хранители атомграда»﻿

1Популяризация рабочих профессий атомной отрасли через скульптурное искусство стала главной идеей проекта-победителя конкурса «80 добрых дел» Госкорпорации «Росатом».

В Десногорске состоялось торжественное открытие арт-объектов «Хранители атомграда». Четыре бронзовые фигурки представителей атомных профессий были установлены в различных городских локациях. Событие объединило более 300 гостей, а экскурсионная программа привлекла свыше 200 участников.

Цель проекта — популяризировать рабочие профессии атомной отрасли. Возле каждого арт-объекта установлен QR-код, который ведет на сайт, где можно узнать всё о профессии: от учебных заведений до карьерных перспектив.

«Очень знаково, что сегодня возрождается такая прекрасная традиция – славить людей труда, рабочих. Наши сотрудники ежедневно выполняют задачу по выработке электроэнергии, по обеспечению безопасности атомной станции. Именно в уважении к ним залог стабильности энергосистемы и будущего атомной отрасли», – подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз.

«Это история о людях. Я выросла в Десногорске и всегда хотела, чтобы здесь появились свои маленькие символы, олицетворяющие наш уютный город. Пусть эти бронзовые фигурки напоминают нам, что за каждым киловаттом энергии стоят люди. Люди, которых мы видим каждый день на улицах. Наши соседи, друзья, знакомые», – поделилась автор проекта, заместитель начальника управления коммуникаций Смоленской АЭС Татьяна Евсюкова.

Церемония открытия прошла на площади ЦИСО «Нейтрино», где присутствующие торжественно познакомились с первой фигуркой – оператором реакторного отделения.

«Наша отрасль является инициатором многих грантовых проектов, которые реализуются благодаря добрым и хорошим намерениям жителей атомных городов. Я уверен, что эти фигурки будут местом притяжения и для наших жителей, и для туристов, и станут еще одной достопримечательностью нашего города», – отметил глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

Далее стартовала экскурсионная программа. Организаторы подготовили для участников маршрут, который включал посещение машиниста-обходчика турбинного оборудования около здания РОиДЦ, дозиметриста напротив школы № 3 и лаборанта химического анализа в «АтомПарке».

На каждой точке экскурсантов ждали не только новые арт-объекты, но и их прототипы — реальные сотрудники Смоленской АЭС. Участники могли лично пообщаться с представителями профессий, узнать о тонкостях их работы и сделать памятные фотографии. Также гостей ждали тематические активности, эксклюзивные сувениры и атмосфера большого городского праздника.

«Мне приятно видеть, что о моей будущей профессии рассказывают так современно и творчески. Бронзовые арт-объекты привлекают внимание не хуже любого приложения или гаджета – их хочется искать, рассматривать, сканировать QR-код. Это не скучная лекция, а живое приключение, которое реально помогает молодёжи заинтересоваться атомной энергетикой», – прокомментировала студентка Десногорского энергетического колледжа Мария Абакумова.

Важной инициативой стало вручение сертификатов шефства. Четыре школы города взяли «Хранителей атомграда» под свою опеку. Школьники будут следить за новыми жителями города и заботиться о них.

Проект уже стал частью городского ландшафта. Создатели надеются, что со временем он превратится в узнаваемый символ Десногорска и новую городскую традицию.

«Мне кажется, это замечательный и очень нужный прецедент не только для Десногорска, но и для всех атомных городов. Многие знают мой проект «Калужские космонавтики», и мне особенно приятно, что теперь похожая история появляется и здесь — со своим характером, своими героями и своим смыслом. Очень надеюсь, что «Хранители атомграда» полюбятся жителям и станут неотъемлемой частью города», – рассказала скульптор Алина Фарниева.

Справочно

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Проект «Хранители Атомграда» — пример того, как современное уличное искусство может служить инструментом профориентации, формировать интерес к высокотехнологичным профессиям и укреплять связь между атомной отраслью и жителями городов присутствия АЭС.

