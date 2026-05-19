Губернатор Василий Анохин рассказал об обновлении материально-технической базе образовательных учреждений Смоленской области

Развитие творческих и научных способностей детей, раскрытие их талантов – это национальный приоритет, обозначенный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

В 2026 году в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям», который является частью национального проекта «Молодёжь и дети», 184 школы Смоленской области будут оснащены современным оборудованием и учебными материалами.

В кабинеты физики поступят демонстрационные наборы по магнитному полю кольцевых токов, установки для изучения фотоэффекта, астрономическая модель «Солнце – Земля – Луна», барометр-анероид, телескопы, макеты планет и ракет-носителей, а также наборы для изучения волновых явлений и магнитного поля Земли.

Для кабинетов музыки предусмотрены наборы музыкальных инструментов, переносные мобильные акустические системы, демонстрационные и учебные таблицы и наборы шумовых инструментов, включая треугольники и колокольчики. В кабинеты изобразительного искусства приобретут комплекты из гипса, мольберты и этюдники. Контракты на поставку оборудования заключены и уже идут поставки. Все учебные кабинеты планируется оснастить до 1 сентября 2026 года.

– Ведем комплексную работу по формированию современной образовательной среды. В этом году запланирован капитальный ремонт шести школ: Пречистенской школы Гагаринского муниципального округа, Талашкинской школы Смоленского муниципального округа, школы № 1 города Смоленска, Верхнеднепровской школы № 3. За два года будут отремонтированы школа № 4 города Гагарина и школа № 2 города Десногорска, – рассказал о планах Губернатор Смоленской области Василий Анохин.