Новых успехов и новых побед!

15 мая в Смоленске на базе ДС «Юбилейный» прошёл девятый Чемпионат области по бочча

Показать своё мастерство и меткость собрались спортсмены не только из Смоленской области, но и наши гости из Калуги, Брянска. г. Сафоново представляли Евгений Павлюченков, Карина Гладких, Антон Алтухов. Все они тренируются в ДЮСШ.

В результате упорной борьбы места распределились следующим образом: 1-е место в категории ВС2 мужчины занял Павлюченков Е.В., 2-е место в категории ВС2 женщины заняла Гладких К.М. Антону повезло чуть меньше, он занял 4-е место, но зато есть над чем работать.

Пожелаем сафоновским боччистам здоровья, новых стартов и громких побед, которые ещё впереди!