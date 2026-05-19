19 мая в России отмечается День детских общественных организаций в России

Этот праздник, ведущий свою историю с советских времен как День пионерии, объединяет современных участников детских движений и объединений: «Орлят России», Юнармию, волонтеров, экологов, тимуровцев и юных инспекторов движения (ЮИД).

В этот день образовательные и молодежные центры по всей стране, включая города Смоленской области, традиционно проводят торжественные линейки и сборы, тематические классные часы «Разговоры о важном», фестивали, квесты и волонтерские акции.

Праздник направлен на развитие детской инициативы, поддержку молодежного самоуправления, а также укрепление патриотизма и любви к Родине.