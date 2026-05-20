Губернатор Василий Анохин рассказал о старте Всероссийского проекта Росмолодёжи «Знать. Любить. Гордиться!»

Он приурочен к Году единства народов России, объявленному Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 36 лет, а также семьи с детьми. Заявки принимаются на официальном сайте проекта знатьлюбитьгордиться.рф.

Все задания выполняются на онлайн-платформе проекта. Он состоит из трех этапов, которые продлятся с 1 июня по 16 августа. На региональном этапе участники будут отвечать на вопросы викторин, решать ребусы и логические задачи, пройдут образовательный курс «Больше, чем блогер».

В рамках окружного этапа участникам предстоит создавать карточки туристических объектов. Это описание достопримечательности, включающее фотографию, текст, географические координаты и информацию для посетителей. Также нужно сформировать тематические сообщества и пройти курс «Больше, чем путешествие», посвященный гражданско-патриотическому и общественно полезному туризму.

На заключительном, федеральном этапе участники разработают собственные «народные» туристические маршруты – авторские проекты путешествий по России. Лучшие работы войдут в открытую библиотеку программы.

Темы заданий посвящены различным направлениям: «Родные просторы», «Гастрономический код», «Промыслы и промышленность», «Хранители традиций и культурный код», «Россия первая в мире», «Мой герой», «Семейный маршрут», «Доступная среда», «Дружелюбная среда», «Молодёжный маршрут». Финалистов определят в августе 2026 года. Они получат сертификаты на путешествия по уникальным локациям России.

– Смоленская область обладает богатым культурным и историческим наследием, а также уникальными природными памятниками, такими как национальный парк «Смоленское Поозерье», археологический комплекс «Гнездово», Крепостная стена в Смоленске и многие другие. Участие в проекте – это шанс раскрыть туристический потенциал региона и укрепить связь поколений через общие ценности и знания о своей стране, – отметил Губернатор региона Василий Анохин.

