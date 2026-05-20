Если идти далеко, то лучше вместе

Смотреть в будущее с надеждой, а вокруг себя с любовью – это высказывание считает для себя девизом главный специалист Управления образования Сафоновского округа Татьяна ГУРКИНА. Её опыт работы муниципального служащего насчитывает почти 20 лет, которые с уверенностью можно назвать служением интересам дошкольного образования.

Сегодня Татьяна Николаевна пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди своих коллег, руководителей дошкольных учреждений, педагогов. Под её патронажем сеть детских садов Сафоновского округа развивалась и совершенствовалась и сегодня является одной из немногих в области, где функционируют сразу несколько методических объединений, а качество дошкольного образования высоко оценено на региональном уровне.

– Начинала «с низов», постепенно двигалась по карьерной лестнице, – рассказывает о себе Татьяна Николаевна. Выпускница сафоновской школы № 7 и Гагаринского педучилища высшее образование получала в Смоленском государственном университете, одновременно с этим начав трудовую деятельность учителем начальных классов.

– Кстати, именно училище дало мне необходимую практику, которая так пригодилась потом в работе. И именно там я впервые стала участницей конкурса «Лучший по профессии» среди студентов, заняла первое место. Так получалось по жизни, что примерно каждые пять лет я «росла» в должности: сначала учитель в начальной школе – детском саду, потом заместитель директора там же. 5 февраля 2007 года перешла в администрацию менеджером комитета по образованию, немного погодя стала старшим менеджером, а потом главным специалистом. Конечно, став муниципальным служащим, почувствовала, что должность эта ответственная: другой уровень управления, иные характер и широта полномочий. Если в школе ты отвечаешь только за себя и свой класс, то здесь от твоей работы зависит деятельность всех подведомственных учреждений. Первые четыре года, пока нарабатывала опыт и методическую базу, было особенно сложно. Но интересно. Не разочаровалась в своей работе и спустя 19 лет: люблю то, чем занимаюсь, тех, с кем соприкасаюсь по долгу службы.

Каждый человек уникален – уверена Татьяна Гуркина. И поэтому относится ко всем с уважением. «Никогда нельзя никого заставлять что-то делать, а только просить, убеждать». Её подход к общению дал свои плоды: руководители дошкольных учреждений, коллеги понимают друг друга с полуслова. Татьяна Николаевна всегда полна новых идей, которые без лишних уговоров подхватывают и воплощают в жизнь педагоги вместе с воспитанниками. Причём она не выпячивает свои заслуги, предпочитая рассказывать о достижениях и планах в контексте с местоимением «мы».

– Например, сейчас, в Год единства народов России и Год дошкольного образования, у нас такая задумка: к августовскому совещанию педагогов подготовить творческие номера от каждого детского сада в формате презентации разных народностей. Детские сады уже загорелись этой идеей, начинают подготовку. И всегда в процессе творческой работы никто не остаётся равнодушным, даже если сначала и поворчит. Это же интересно!

Татьяна Николаевна с гордостью говорит о достижениях сафоновских педагогов дошкольного образования. Трое из них представляли опыт методических объединений на всероссийском уровне, большинство были участниками профессиональных конкурсов разных уровней. В детских садах созданы все условия для повышения квалификации и профессионального развития воспитателей. В Сафоновском округе составлена методическая сеть, отвечающая требованиям профстандарта. Она представлена 14 объединениями работников ДОУ. Также у нас успешно функционируют три федеральных и шесть муниципальных инновационных площадок. В трёх учреждениях обеспечено инклюзивное образование, в четырёх садах имеются бассейны, в двух – сауны. На базе детского сада № 1 «Машенька» создана «Служба ранней помощи» для реализации муниципального проекта «Развитие ранней комплексной психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребёнка с особенностями психологического развития и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от одного до трёх лет». Пополняется материально-техническая база, поддерживается в должном состоянии уже имеющаяся инфраструктура. Начало такому созидательному развитию учреждений дошкольного образования было положено ещё при Вячеславе Ефимовиче Балалаеве, возглавлявшем муниципалитет и уделявшем большое значение комфортному пребыванию детей в детских садах.

По долгу службы Татьяна Гуркина не только курирует деятельность ДОУ, но также оказывает муниципальные услуги по постановке детей на учёт в дошкольное учреждение, по переводу ребёнка из одного детского сада в другой, работает с обращениями граждан, разрешает конфликтные ситуации, оказывает помощь руководителям учреждений в различных вопросах, следит за отчётностью, общается с населением… Не зря же её опыт недавно был оценён на областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий» в номинации «Социальное развитие, организационно-правовое, кадровое и информационное обеспечение», где она заняла первое место. И это, уверена, станет лишь новым стимулом для главного специалиста, не умеющего работать вполсилы, а только с вложением всех умений, навыков и душевных порывов.

Ирина КУРОПАТКИНА

Фото из архива Татьяны Гуркиной