﻿Молодежные команды из Смоленской области представили видеоэссе на конкурсе «Мечты о будущем» в НЦ «Россия»

В Национальном центре «Россия» завершился прием заявок на II Конкурс видеоэссе «Мечты о будущем». Своим видением будущего в формате видеоролика поделились команды молодежи 12–18 лет из России, стран СНГ и Приднестровья. Среди участников — две команды из Смоленской области. Всего в конкурсе приняли участие 3740 человек. Лучшие работы будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия».

Команда из Смоленской области «Бомбастики» представила на конкурс видеоэссе о том, что дружба важна в любые времена, ее не заменят никакие технические достижения, и что мечты о будущем сбудутся, только если люди останутся людьми по отношению друг к другу.

Вторая команда — «Альянс ИИ и Человечности» создала ролик, показывающий, как искусственный интеллект может повлиять на семейную жизнь людей. Также в сюжете нашла отражение идея, что важно не только мечтать, но и жить насыщенной жизнью здесь и сейчас.

В конкурсе видеоэссе «Мечты о будущем» приняли участие команды из всех 89 регионов России, а также из 10 республик ближнего зарубежья: Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Армении, Азербайджана, Туркменистана и Приднестровской Молдавской республики. Общее количество поданных заявок — 935.

Для участия команды в составе трех человек в младшей (12–15 лет) и старшей (16–18 лет) категориях подготовили короткие видеоролики в одной из тем: «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня», «Космос» или в специальных номинациях Фонда Сколково и «Выбор читателей» (номинация федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», медиа про чтение ЮФ и Академии «Хечхог»).

По условиям конкурса авторы соединяли ИИ-контент и живую съемку с участием всех членов команды. Несмотря на хронометраж 1–3 минуты, ребята наполнили видеоэссе глубоким смыслом, озвучить важные темы и вступить в диалог с мастерами научной фантастики. Работы оценит экспертное жюри. В него войдут известные писатели-фантасты, эксперты в области медиа, культуры, науки, ИИ-технологий.

Лучшие работы будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия». Победителей и призеров ждут ценные призы: за первое место — ноутбук, за второе — планшет, а за третье — смартфон. Специальный приз от генерального директора Национального центра «Россия» Натальи Виртуозовой — поездка в один из филиалов Национального центра «Россия» для всех участников команды.

Фонд «Сколково» в рамках своей номинации подготовил специальный технологический приз из числа своих разработок для команд, которые войдут в топ-20, и обучающий онлайн-курс для команд, выбранных в рамках общей оценки работ. Самые талантливые участники второй специальной номинации получат сертификат на продукцию федеральной сети магазинов «Читай-город» на 60 тысяч рублей для команды-победителя в старшей возрастной группе, книжные наборы от ЮФ для двух команд в старшей возрастной группе и для трех в младшей возрастной группе, а Академия «Хечхог» подарит месяц бесплатных онлайн-занятий одной команде в старшей возрастной группе.

Конкурс видеоэссе «Мечты о будущем» продолжает работу по возрождению интереса общества к проектированию будущего, которая была начата на Международном симпозиуме «Создавая будущее». Он проводится в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства иностранных дел РФ.