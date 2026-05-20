﻿Через неделю на Смоленщине стартует Всероссийский аграрный диктант «Единой России»

С 26 по 30 мая смоляне смогут проверить свои знания об агропромышленном комплексе России

От истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности – 30 вопросов по различным темам агропромышленного комплекса предстоит пройти участникам диктанта.

Агродиктант проходит в стране во второй раз в рамках проекта «Единой России» «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России. Его главная цель – повышение уровня аграрной грамотности населения и популяризация сельского хозяйства.

В этом году на Смоленщине будут работать 46 площадок. Центральными станут Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, Смоленский государственный университет и Штаб общественной поддержки «Единой России», а также Смоленский филиал Россельхозбанка. В регионе к акции присоединились учреждения образования и культуры, агроклассы, общественные приемные партии и предприятия.

«Агродиктант – это возможность для смолян больше узнать о современном сельском хозяйстве, его истории, технологиях и перспективах развития. Сегодня агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики страны, и очень важно повышать интерес к этой сфере среди молодежи и жителей сельских территорий. С каждым годом проект объединяет всё больше участников и площадок, а значит интерес к теме растет», – отметил региональный координатор партпроекта «Российское село», депутат Смоленской областной Думы Юрий Кашанский.

Пройти диктант можно как очно на одной из площадок, так и онлайн – на сайте агродиктант.рф. Для участия в онлайн-формате необходимо зарегистрироваться на сайте до 30 мая включительно. Записаться на офлайн-площадку можно до 25 мая.

Напомним, масштабная акция приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлена на поддержку и развитие отраслей АПК – это нашло отражение в одной из направлений Народной программы «Единой России».