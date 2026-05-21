На территории стадиона «Южный» подрядчики приступили к строительству спортивной площадки для сдачи норм ГТО

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» – важная составляющая нацпроекта «Демография». Проект в том числе поддерживает возрожденный комплекс норм ГТО и строительство спортивных площадок, на которых любой желающий может тренироваться и сдавать нормативы.

Всего в 2026 году на Смоленщине собираются построить семь таких площадок. Губернатор области Василий Анохин подчёркивает, что доступность занятий спортом для жителей – одна из задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным.

На площади 22х10 метров установят более двух десятков тренажёров в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья: гимнастические скамьи, комплексы для прыжков в длину и подъёма гири, мишень для метания теннисного мяча, перекладины, брусья, рукоходы, тренажёры для разных групп мышц, а также шведская стенка. Площадку обнесут ограждением и оснастят системой видеонаблюдения, а также оборудуют уличными светильниками.

Открыть спортивную площадку планируют к началу нового учебного года.

