﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний эндокринной системы

С 18 по 24 мая Минздрав РФ проводит Неделю профилактики заболеваний эндокринной системы – в преддверии Всемирного дня щитовидной железы, который отмечается 25 мая. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Эндокринные заболевания связаны со сбоем в работе желез внутренней секреции, в последние годы этот недуг диагностируется все чаще (заболевания щитовидной железы, сахарный диабет и другие серьезные нарушения).

К основным факторам, которые приводят к развитию эндокринных нарушений, относятся: инфекционные и хронические заболевания, наследственность, сердечно-сосудистая недостаточность, хирургические вмешательства, прием ряда препаратов и другое.

Так как гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, регулируют работу других органов и систем, то при эндокринных заболеваниях нарушается обмен веществ и возникают симптомы, характерные, например, для заболеваний кожи, почек и т.д.

Йод – незаменимый микроэлемент для человеческого организма, который не накапливается в теле человека в существенных количествах, поэтому он должен поступать с пищей ежедневно. Около 70-80% йода содержится в щитовидной железе и участвует в синтезе ее гормонов, которые регулируют рост, скорость биохимических реакций, выработку энергии, потребление кислорода, температуру тела, развитие (в том числе нервно-психическое), метаболизм, репродукцию, работу центральной нервной системы.

Рекомендованное количество йода, необходимое человеку в соответствии с потребностями его организма, – 150-200 мкг/сут. (4-5 граммами йодированной соли).

Йодированная соль – это обычная поваренная соль (хлорид натрия), в состав которой химическим путем добавлены йодид или йодат калия. Ее потребление способствует профилактике эндокринных нарушений и заболеваний нервной системы новорожденных и маленьких детей. Именно поэтому беременные и кормящие женщины должны не только использовать йодированную соль в пищу, но и принимать дополнительно препараты с йодом, чтобы обеспечить здоровое развитие нервной системы ребёнка и его когнитивных способностей.

Заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета среди эндокринных нарушений. Их прирост в мире составляет около 5% в год. От 15 до 40% населения России страдают от ее патологий (каждый второй человек имеет нарушение ее функции или структуры).

Профилактика заболеваний эндокринной системы заключается в полноценном здоровом питании, контроле веса и индекса массы тела, регулярной физической активности, полноценном сне и отдыхе, отказе от вредных привычек и систематическом прохождении диспансеризации.