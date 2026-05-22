Губернатор Василий Анохин: итоги основных направлений спортивно-массовой работы обсудили на заседании Правительства области





Сегодня более 60% смолян регулярно занимаются спортом. По итогам 2025 года Смоленская область вошла в ТОП-20 лучших спортивных субъектов России по данным рейтинга Министерства спорта России. Важнейшим направлением нашей работы является вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом. В 2025 году 17 тысяч юных смолян тренировались в 44 спортивных организациях области.

Наши спортсмены показывают достойные результаты на соревнованиях разного уровня. В 2025 году представители Смоленской области завоевали 18 медалей на чемпионатах и первенствах мира, 98 наград на всероссийских соревнованиях и 25 медалей на Кубках России. В нашем регионе состоялось 78 всероссийских соревнований.

Среди жителей растёт популярность ГТО. В 2025 году к выполнению нормативов присоединились свыше 8,3 тысячи человек – на 1,3 тысячи больше, чем в 2024 году.

Отдельное внимание власть уделяет развитию адаптивного спорта и спортивных возможностей для участников СВО. В сентябре 2025 года прошёл первый региональный «Кубок защитников Отечества», объединивший более 100 участников СВО. В 2026 году соревнования пройдут в два этапа: с апреля по август – муниципальный этап, и в сентябре – финальный. На Специальной олимпиаде России по адаптивным видам спорта смоленские спортсмены завоевали 10 медалей.

– Системно подходим к вопросам развития спорта в регионе: модернизируем инфраструктуру, ремонтируем и строим спортивные объекты, занимаемся подготовкой кадров. В 2025 году заключено 44 целевых договора на подготовку тренеров-преподавателей. По программе «Земский тренер» единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей получили три человека, переехавшие в малые населённые пункты. На 2026 год планируется привлечь по этой программе 11 человек, – сообщил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.