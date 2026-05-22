﻿У смолян еще есть возможность зарегистрироваться на участие в форуме «Территория смыслов»

25 мая завершается регистрация на XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов», который проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его участники могут представить свои социально значимые проекты и получить на их реализацию до 1,5 миллионов рублей от Росмолодёжь.Гранты.

Форум пройдёт с 20 июля по 6 августа в Мастерской управления «Сенеж» и станет площадкой для подготовки молодёжного актива по основным направлениям общественно-политической работы. Мероприятие будет организовано в формате трех тематических смен: «Единство» (с 20 по 24 июля), «Правда» (с 26 по 30 июля) и «Родина» (с 2 по 6 августа).

Заявки принимаются по 18 номинациям: #создавай_возможности (занятость молодёжи, самозанятость); #развивай_среду (развитие малых территорий); #объединяй (межкультурный диалог, международное сотрудничество); (противодействие экстремизму и терроризму); #стирай_границы (работа с людьми с ОВЗ); #сохраняй_природу (экологическое просвещение); #двигай_сообщества (поддержка студенческих сообществ ссузов); #вдохновляй (творческие инициативы, культурно-образовательная среда); #делись_опытом (наставничество, передача успешного опыта); #береги (гражданская идентичность); #открывай_страну (молодёжный туризм); #будь_здоров (спорт, здоровый образ жизни); #помни (сохранение исторической памяти); #расскажи_о_главном (молодёжные медиа); #родные_любимые (семейные ценности); #МЫВМЕСТЕ (добровольчество); #Ты_не_один (профилактика девиантного поведения, #вклад_в_будущее (наука и технологии).

В форуме могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Для участия в грантовом конкурсе необходимо верифицировать аккаунт в ФГАИС «Молодёжь России» через портал Госуслуг, подать заявку на форум «Территория смыслов», а затем описать свою идею в разделе «Проекты» на той же платформе. Регистрация на все смены доступна по ссылке.

«У смоленской молодежи есть возможность представить свои уникальные проекты, яркие идеи и получить поддержку для их воплощения. «Территория смыслов» — это масштабная площадка для развития молодёжного актива, обмена опытом и формирования новых инициатив. Участие в форуме позволяет подтвердить статус Молодежной столицы и показать, что мы желаем и можем менять жизнь нашей страны к лучшему», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области