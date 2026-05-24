24 мая День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских

Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Учёные считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. Разработанная братьями письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян эти святые стали символами славянского письма и культуры. Поэтому эта дата важна не только как церковно-государственное торжество, но и как напоминание о значении письменного слова, поскольку объединяет историю, духовность и национальное самосознание.

Отметим, что своим появлениеми на свет газета «Сафоновская правда» тоже обязана святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.